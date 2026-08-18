「被AI取代」疑慮影響選系 頂尖資工系排名下滑

今年大學分發頂尖資工系出現排名下滑現象，台大資工系較去年大減十二級分，得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，學生之間確實存在「ＡＩ會不會取代寫程式工作」的討論。資工系教授陳永昇表示，ＡＩ確實可以協助撰寫程式，但若要進一步掌握ＡＩ運作原理、系統開發及更深層的技術，仍需要扎實的資訊工程專業。

台大註冊組主任李宏森指出，台大今年級分數降最多的是資工系，今年最低錄取分數二二八點五級分，較去年二四○點五級分大降十二級分，可能是受到ＡＩ的影響，造成考生在選填志願時有做一些考量。

得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，學生確實在討論「ＡＩ會不會取代寫程式工作」，尤其生成式ＡＩ快速進入軟體開發流程後，部分考生可能擔心，未來企業不再需要大量工程師進行基礎coding，因此在填志願時轉向電機或材料。

不過，他認為目前市場對資工的疑慮可能過度反應。以目前產業實務來看，工程師仍然不會把整個產品或程式開發直接交給ＡＩ，較常見的模式是由工程師先完成主要架構或程式，再利用ＡＩ協助優化，最後仍須由專業人員進行判斷與把關。

他也觀察，真正對資工有高度興趣的學生，選系的「忠誠度」其實仍然相當高。過去部分高分考生可能是因為電機系填不到，順勢選擇資工，但現在學生對各科系了解更深入，真正喜歡程式設計、資訊工程的考生，仍會持續選擇資工，因此今年頂尖資工系的下滑是否會成為長期趨勢，仍需觀察明年學測及分科結果。

陽明交通大學教務長、資工系教授陳永昇表示，今年各校資工系最低錄取門檻多有下降趨勢，半導體產業磁吸效應強，連帶讓今年各校相關學系如電機、材料、物理等系分數都上揚。

陳永昇認為，ＡＩ發展並不代表資工的重要性降低，資工領域無論在硬體或軟體層面，仍是ＡＩ產業的重要基礎。ＡＩ確實可以協助撰寫程式，但若要進一步掌握ＡＩ運作原理、系統開發及更深層的技術，仍需要扎實的資訊工程專業。