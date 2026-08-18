大學分發熱門校系 電機、材料往前衝

一一五學年大學分發入學昨放榜，熱門校系大洗牌，補教業者分析，今年二類組熱門志願，電機系霸榜、材料系首度闖進十大熱門校系，推估有原可錄取台大醫學系的頂尖考生轉向台大電機。台大註冊組主任李宏森分析，今年選擇電機相關科系的考生特別多，可能與近年晶片產業及台積電發展有關。

得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，今年二類組志願排序最大的特色就是「電機、材料往前衝」。以往電機系本來就是理工組熱門選擇，但今年材料系的躍升幅度尤其明顯，台大、清大材料相關科系都首度擠進前段志願，幅度超過預期。

他指出，從志願排序可以很清楚看到「就業導向」選系趨勢。現在學生很容易取得產業與薪資資訊，高中階段就會討論科技業、半導體產業以及不同科系未來的出路，很快就會反映在志願選填上。

材料系、化工系快速升溫推測與半導體產業技術變化有關。陳佑榮說，過去談晶片產業，外界直覺會想到電機工程師負責晶片設計、線路與相關技術，但隨著先進製程持續朝二奈米、甚至一點五奈米發展，材料本身的重要性愈來愈高，「如果還使用原本的材料，可能已經無法滿足電機工程的需求」。

此外，第三代半導體近年快速發展，使材料、化工、化學背景人才的需求同步增加。陳佑榮表示，對大型半導體企業而言，當產業規模擴大、材料技術持續變化，與其不斷向外尋求專業合作，不如直接建立相關團隊，因此材料與化工人才的重要性明顯提高。

他認為，今年數學、物理、化學等考科整體難度提高，原先估計多數相關科系錄取分數應會隨考題難度下降，但部分材料、化工科系不僅沒有明顯下滑，甚至維持與去年相近水準，代表其全國排序實際上已經往前，效應比原本想像得更劇烈。

陽明交大教務長陳永昇說，半導體產業磁吸效應強，讓今年各校相關學系如電機、材料、物理等系分數都上揚，該校電機系甲組今年成績門檻二八七級分，比去年還高一級分。

台大註冊組主任李宏森分析，今年選擇電機相關科系的考生特別多，可能與近年晶片產業及台積電發展有關。台大材料科學與工程學系主任蔡豐羽認為，ＡＩ與半導體產業發展持續帶動技術需求，電機領域負責晶片電路的概念與設計，最終仍須透過材料與製程將設計實體化，因此材料本身的重要性也愈來愈高。