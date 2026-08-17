少子化、風災衝擊花蓮招生 慈大：多元管道招生率逾94%

今年大學分發結果反映產業風向快速改變，得勝者文教升學顧問陳佑榮今天指出，今年二類組熱門志願明顯朝電機、材料集中，前十名志願中，除了物理系外，幾乎都由電機與材料相關科系包辦，甚至推估也有少數原可錄取台大醫學系的頂尖考生轉向台大電機。相較之下，過去長期熱門的資工系，今年則受到生成式AI可能取代部分程式設計工作的疑慮影響，部分頂尖校系排序下滑，但趨勢還待觀察。

2026-08-17 15:03