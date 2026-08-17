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少子化、風災衝擊花蓮招生 慈大：多元管道招生率逾94%

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天大學分發入學放榜，其中慈濟大學缺額率24.06%。校方今天表示，若綜合特殊選才、繁星推薦、申請入學等多元入學管道，115學年度「招生達成率」達94%以上。圖／慈濟大學提供
今天大學分發入學放榜，其中慈濟大學缺額率24.06%。校方今天表示，若綜合特殊選才、繁星推薦、申請入學等多元入學管道，115學年度「招生達成率」達94%以上。圖／慈濟大學提供

今天大學分發入學放榜，其中慈濟大學缺額率24.06%。校方今天表示，「分發入學」為大學多元入學的最後一環，單一管道缺額率數據，無法完整反映學校整體的辦學績效與全校招生成果，若綜合特殊選才、繁星推薦、申請入學等多元入學管道，慈濟大學115學年度「招生達成率」達94%以上。

慈濟大學指出，在科系表現方面，慈濟大學發揮醫學與生醫之優勢，醫學院及工程科技學院所屬學系均為100%滿招；人文社會領域的人類發展與心理學系，自申請入學開始，每個入學管道皆交出滿招的好成績。

慈濟大學表示，不可諱言，東部地理位置、地震風災後續效應及少子女化，確實影響學生至花蓮就讀意願。但慈濟大學不因學生人數多寡而影響辦學品質，有慈濟基金會及慈濟醫療志業體作為後盾，提供優質的實習及國際交流機會，學校並提供100%住宿保障及完善生活照顧，能有效減輕學生與家長的負擔。

少子化 花蓮 慈濟大學

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