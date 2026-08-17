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新北大學分發3238人上榜 錄取率91.73%、317人進頂大

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
中和高中沈敬恩（左二）、鄧僑峰同學（右二）分別錄取國立臺灣大學歷史學系及國立清華大學物理學系。圖／新北市教育局提供
中和高中沈敬恩（左二）、鄧僑峰同學（右二）分別錄取國立臺灣大學歷史學系及國立清華大學物理學系。圖／新北市教育局提供

115學年度大學分發入學今天放榜，新北市公私立高中職共有3530人參加分發，3238人錄取，錄取率91.73%，其中883人錄取國立大學，317人錄取台大、清大、陽明交大等頂尖大學。新北市教育局表示，各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站，錄取通知則由各大學直接寄發。

教育局表示，新北持續推動多元適性發展及在地就學，除辦理升學輔導，也透過「在地就學大聯盟」串聯大學、高中及社區國中，讓學生提前接觸大學課程及專業領域；115學年度並持續辦理市立高中學生獎助學金計畫，最高提供30萬元獎學金，鼓勵優秀學生選擇適合自己的在地高中。

錄取台大歷史系的中和高中沈敬恩，過去一度受限於英文弱勢，但高三期間奮力拚搏，最終成功圓夢。他表示，「一定要勇敢拚一次，不要讓10年後的自己後悔！」同校鄧僑峰則錄取清華大學物理系，在未補習的情況下，靠自主學習累積對物理的熱忱，並在分科測驗中冷靜評估策略，順利錄取理想校系。

南山中學何品學則錄取台大牙醫系，他曾獲全國科展佳作及學科能力競賽獎項，也入選台大物理研究計畫。雖然學測後未能通過醫牙二階甄試，但未因此放棄，最後以四科236分成績錄取第一志願。

教育局提醒，考生若對分發結果有疑義，可先至考分會網站查詢各志願校系未錄取原因；如仍有疑義，應於8月17日上午9時至8月20日下午5時前，依簡章規定線上申請並繳交100元工本費。錄取學生也應依各校規定時間備妥相關文件辦理註冊。

南山高中何品學把握分科測驗最後40天全力衝刺，成功錄取國立臺灣大學牙醫學系。圖／新北市教育局提供
南山高中何品學把握分科測驗最後40天全力衝刺，成功錄取國立臺灣大學牙醫學系。圖／新北市教育局提供

頂大 新北 大學

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