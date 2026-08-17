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嘉中升學成績亮眼！應屆逾40人進醫牙 科技熱門科系也攀升

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義中校長陳元泰（前排右二）、主任黃冠夫（前排左三）、秘書蔡志偉（前排左二）、導師黃進昌（前排右一）與分科測驗錄取學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉義中校長陳元泰（前排右二）、主任黃冠夫（前排左三）、秘書蔡志偉（前排左二）、導師黃進昌（前排右一）與分科測驗錄取學生合影。圖／嘉義高中提供

嘉義高中今年升學成績出爐，應屆高三透過繁星、申請及分科測驗等管道，錄取醫學、牙醫相關科系突破40人，創近6年新高；若加計12名重考校友，共52人錄取醫牙科系。校長陳元泰表示，除醫牙外，電機、資工等科技領域持續受到學生青睞，也有入學時會考未達5A的學生，3年後成功錄取醫學系。

大學考試分發入學今天放榜，嘉中表示，今年共有310名學生參加分科測驗，其中14人錄取醫學、牙醫相關科系，包括台大醫學系3人、陽明交大醫學系3人、成大牙醫系1人等；加計繁星推薦、申請入學等管道，本屆應屆高三錄取醫牙科系突破40人。

若再加上12名重考校友，今年嘉中應屆學生及校友共有52人錄取醫牙科系，其中台大醫學系合計8人、台大牙醫系2人。校方表示，應屆學生部分，台大醫學系共錄取6人、台大牙醫系1人，另有6人錄取台大電機系。

科技相關科系同樣熱門。今年分科測驗分發共有67名學生錄取電機、資訊、物理、材料、光電等半導體相關領域，其中41人進入電機、資工相關科系。校方認為，在半導體產業及人工智慧發展帶動下，科技領域已成為學生重要升學選擇。

除了頂尖校系錄取人數，校方也特別提到普通班學生的升學表現。310班楊姓學生3年前進入嘉中時，國中教育會考成績為4A1B，英文一度是弱項，經過3年調整學習方式及準備，最後透過分科測驗錄取輔仁大學醫學系。

楊姓學生說，剛進嘉中時文科並非強項，尤其英文曾讓他懷疑自己的能力，在同學彼此激勵及老師協助下，逐漸找到適合自己的學習方法，學測突破英文難關後，再挑戰分科測驗，最後如願錄取醫學系。

另有一段跨越兩代的「台大醫」故事。去年應屆錄取長庚大學自費醫學系的蘇姓校友，今年選擇在學重考，透過分科測驗錄取台大醫學系。她自幼受到成大醫學系畢業的父親影響，一直以國立大學醫學系為目標，也完成父親25年前曾考取台大醫學系、卻未能就讀的遺憾。

嘉中今天上午邀請錄取醫牙、頂尖大學及電機、資工等科系學生返校接受表揚。陳元泰說，大學是另一段學習旅程的開始，期勉學生持續學習、開拓視野，也要照顧身心，在自己選擇的道路上繼續前進。

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