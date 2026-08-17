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大學分發入學缺額多 大葉大學歸因少子女化挑戰高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學自許遇向永續發展，把大學分發入學缺額多歸因少子女化。圖／大葉提供
大葉大學自許遇向永續發展，把大學分發入學缺額多歸因少子女化。圖／大葉提供

大學分發入學放榜，彰化縣大葉大學缺額率29.69%，在各大學缺額率排名前三。大葉大學今回應表示，分科只是多元招生管道之一，並不影響學校辦學品質，學生可安心入學和就讀。

115學年度分科測驗分發結果今（17日）揭曉，缺額率較高大學依序為玄奘大68.75%、南華大學37.50%、大葉大學29.69%、金門大學29.23%、慈濟大學24.06%。彰化縣原有5所大學校院，中州科技大學、明道大學相繼退場，分科入學大葉大學缺額率排名全國前三，引起地方關切。

大葉大學把高缺額原因導向少子女化，並表示大葉大學雖在分科入學有部分缺額，但以「科技、國際、永續」為辦學方向的大葉大學將強化國際交流、智慧科技、跨域學習及產學合作，培育符合未來產業需求的人才

大葉大學又表示，面對少子女化與高等教育環境變化，學校將持續檢視招生策略、強化辦學特色，並因應AI與高科技產業發展，學校推動半導體、智慧科技、綠能永續及健康照護等特色領域，讓學生透過實作與產學合作累積職場競爭力，也持續秉持「德國師徒制」教育精神，陪伴學生探索興趣、發掘潛能，培養具備國際視野、跨域能力與實務經驗的人才，穩健邁向永續發展。

大葉大學 大學 金門大學

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