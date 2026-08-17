大學分發入學理工招生勝文組 財經優於文史哲與外語

115學年大學分發入學管道今天放榜，數理化學、工程、資訊學群等理工學群的錄取狀況普遍優於文組，一類組的財經學群表現則優於文史哲和外語學群。

大學入學考試分發委員會今天公告115學年大學分發入學管道分發結果，今年總招生名額為3萬2494名（含各管道回流），3萬3071人登記志願，錄取3萬2257人，錄取率97.54%，缺額603個。

觀察各學群錄取情況，考分會資料顯示，偏理工導向的學群名額使用率表現較佳，如數理化學群100%、工程學群99.55%、資訊學群99.14%；文組科系以教育學群100%、財經學群99.71%表現較佳，其他如法政學群98.57%、文史哲學群98.15%、外語學群97.33%、藝術學群92.77%。

得勝者文教升學輔導專家陳佑榮表示，很多學生已懂得掌握產業趨勢，二類組學生在科系選擇時，就業導向強烈，如電機系、材料系、化工系都很熱門，資工系受AI（人工智慧）發展影響，分數下滑較明顯，以往負責Coding（寫程式）的團隊，一名主管可能需要2、3人輔助，現在可請AI優化，取代部分人力，但長遠來看，資工人才需求仍在。

至於文組方面，陳佑榮分享，一類組校系因採計科目較混亂，比較難跨系比較，但他在輔導學生時發現，近年受股市影響，學生聊天時不只是談到手遊、網紅，也會聊到如何買零股，甚至是產業鏈的發展，對財經的興趣比以往更濃烈，也可能反映在選系上。

陳佑榮認為，對許多一類組學生來說，賺不賺錢不見得是最重要的考量，例如很多學生是對數學沒興趣或沒信心，因而不考慮商管校系，也有許多人對特定領域特別有興趣，例如想當律師、檢察官等。

近年來AI、半導體發展迅速，帶動理工組科系受學生和家長青睞，也衝擊到文組科系的招生和畢業生就業。

銘傳大學表示，生成式AI快速普及後，AI可快速處理資訊與產出內容，但如何提出問題、辨識資訊真偽、理解人的需求，以及進行溝通、判斷與決策，仍需深厚的人文社會科學素養；銘傳持續推動跨域學習，以強化人文社會科學學生的AI應用能力，幫助學生建立未來職場能力。

世新大學提到，面對AI與全球化快速改變專業樣貌，學校更要重視跨域整合、實務應用與社會溝通能力，例如人文社會領域可整合語言應用、心理理解、數位科技，將AI翻譯後製、短片製作、即時創作、危機辨識、社群溝通等帶進教學，延伸專業訓練的深度與廣度。