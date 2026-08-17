聽新聞
0:00 / 0:00
電機、材料系超夯！這科系熱度卻下滑 大學：受AI 、台積電等半導體影響
115學年度大學分發入學今日出爐，補教分析，今年二類組熱門志願明顯朝電機、材料等相關科系集中，資工系熱門程度降低；台大資工系最低錄取分數更較去年大減12級分，校方推測與AI及半導體產業技術快速變化有關。
台大註冊組主任李宏森分析，資工系錄取分數下滑，可能是受到AI影響，造成考生在選填志願時有做一些考量；至於今年選擇電機相關科系的考生特別多，可能與近年晶片產業及台積電發展有關。
陽明交大教務長陳永昇也說，今年各校資工系最低錄取門檻多有下降趨勢，當資工與電機競合時，學生會優先選擇電機系。但半導體產業磁吸效應強，連帶讓今年各校相關學系如電機、材料、物理等系分數都上揚，甚是可謂「相當好」。
陳永昇以陽明交大電機系甲組為例，今年成績門檻287級分，甚至比去年還高1級分。另外，陽明交大的策略是申請名額多，分發階段名額少，也較能穩定分發階段的分數。
台大材料科學與工程學系主任蔡豐羽表示，AI與半導體產業發展持續帶動技術需求，電機領域負責晶片電路的概念與設計，最終仍須透過材料與製程將設計實體化，因此材料本身的重要性也愈來愈高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。