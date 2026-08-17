電機、材料系超夯！這科系熱度卻下滑 大學：受AI 、台積電等半導體影響

115學年度大學分發入學今日出爐，補教分析，今年二類組熱門志願明顯朝電機、材料等相關科系集中，資工系熱門程度降低；台大資工系最低錄取分數更較去年大減12級分，校方推測與AI及半導體產業技術快速變化有關。

台大註冊組主任李宏森分析，資工系錄取分數下滑，可能是受到AI影響，造成考生在選填志願時有做一些考量；至於今年選擇電機相關科系的考生特別多，可能與近年晶片產業及台積電發展有關。

陽明交大教務長陳永昇也說，今年各校資工系最低錄取門檻多有下降趨勢，當資工與電機競合時，學生會優先選擇電機系。但半導體產業磁吸效應強，連帶讓今年各校相關學系如電機、材料、物理等系分數都上揚，甚是可謂「相當好」。

陳永昇以陽明交大電機系甲組為例，今年成績門檻287級分，甚至比去年還高1級分。另外，陽明交大的策略是申請名額多，分發階段名額少，也較能穩定分發階段的分數。

台大材料科學與工程學系主任蔡豐羽表示，AI與半導體產業發展持續帶動技術需求，電機領域負責晶片電路的概念與設計，最終仍須透過材料與製程將設計實體化，因此材料本身的重要性也愈來愈高。