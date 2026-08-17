金門大學分發缺額率29.23% 教務長揭「3原因」：整體招生仍達9成

115學年度大學分發入學今放榜，其中國立金門大學分發入學缺額率達29.23%。金門大學表示，除了少子女化衝擊，離島地理位置、私立大學學費補助等因素，都可能影響學生選擇；不過29.23%僅是分發入學單一管道的缺額率，若計入各招生管道，金大今年整體招生達成率仍有90.18%，與去年相近。

缺額率較高大學包括玄奘大學缺額率68.75%、大葉大學缺額率29.69%、南華大學缺額率37.50%、慈濟大學缺額率24.06%、金門大學缺額率29.23%。

金門大學為少數出現較高分發缺額率的國立大學。教務長蔡宗憲表示，學校位於離島，本身就面臨招生上的地理條件限制，加上整體少子女化，高中畢業生及大一新生人數減少，都是招生必須面對的大環境。

蔡宗憲指出，另一項可能影響學生選擇的因素是私立大專校院學雜費補助政策，在補助上路後，公私立大學學費差距縮小，加上台灣本島的大學數量多、資源也相當充足，考生選擇學校時考量更多，「學生的選擇也愈來愈多」，離島大學自然面臨一定程度的招生挑戰。

不過蔡宗憲強調，外界看到的29.23%缺額率，是依「分發入學」單一招生管道計算，不能直接等同金門大學整體近3成學生招不到。金大還有其他招生管道，若將各管道招生情形全部納入，目前整體招生達成率約90.18%，與去年約9成的水準相近，且較前年有所改善。

蔡宗憲進一步表示，今年金大分發入學名額使用率約7成，去年則約77%，今年確實較去年下滑約7個百分點；不過今年前面其他招生階段表現較佳，因此合計所有管道後，整體招生達成率仍維持在約9成。

蔡宗憲說，面對少子女化、離島區位以及學生選校環境改變，校方目前主要仍以自身歷年招生表現作為比較，今年整體招生狀況與去年大致相當，會盡可能維持招生穩定。