大學分發南華缺額率37.5% 校方坦言「非都會區」招生較吃虧

大學分發入學今天放榜，部分私立大學缺額率偏高，其中嘉義縣南華大學缺額率37.50%。南華大學回應，分發入學名額包含其他招生管道未額滿後的回流名額，且學校位處非都會區，地理位置對部分學生選校意願有所影響；若綜合特殊選才、繁星、個人申請及獨立招生等管道，今年總註冊率預計突破92%。

今年大學分發入學放榜，部分學校缺額情況受到關注，包括玄奘大學缺額率68.75%、南華大學37.50%、大葉大學29.69%、金門大學29.23%、慈濟大學24.06%。其中位於嘉義縣大林鎮的南華大學，分發入學缺額率超過3成，引起外界關注少子化下私立大學招生情況。

南華大學表示，學校招生主要以「個人申請」管道為主，今年個人申請分發排名全國第26名，整體招生表現穩健。至於分發入學，招生名額除了原本規畫名額外，也包含各招生管道未額滿後回流形成的名額，因此單看分發入學缺額，與學校最終整體註冊情況仍有差異。

校方坦言，南華大學位處非都會區，相較都會區大學，在地理位置方面較不具優勢，確實會對部分學生選校意願產生一定影響。不過，若綜合特殊選才、繁星、個人申請、獨立招生等多元入學管道，目前預估今年總註冊率將突破92%。

南華大學另發布招生資料表示，今年分發入學包括半導體應用學士學位學程、資訊工程學系、建築學系、財務金融學系、旅遊學系、幼兒教育學系，以及生死學系諮商組、殯葬組均滿招。

南華大學校長高俊雄表示，學校近年因應產業及人才需求調整系所，2026年設立半導體應用學士學位學程，資訊工程學系規畫推動智慧製程學程，2027年資訊管理學系也將轉型為人工智慧應用學系。校方資料顯示，2025年畢業生就業率為95.88%。