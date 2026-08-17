大學頂尖資工系排名下滑 補教業：受生成式AI影響但可能過度反應

115學年大學分發入學今日放榜，台大資工系較去年大減12級分，台大註冊組主任李宏森分析，可能受到AI影響，考生選填志願時有所考量。得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，今年電機、材料走強相對，部分頂尖資工系則出現排名下滑。陳佑榮表示，學生之間確實存在「AI會不會取代寫程式工作」的討論，尤其生成式AI快速進入軟體開發流程後，部分考生可能擔心，未來企業不再需要大量工程師進行基礎coding，因此在填志願時轉向電機或材料。

不過，他認為目前市場對資工的疑慮可能有過度反應。以目前產業實務來看，工程師仍然不會把整個產品或程式開發直接交給AI，較常見的模式是由工程師先完成主要架構或程式，再利用AI協助優化，最後仍須由專業人員進行判斷與把關。

他也觀察，真正對資工有高度興趣的學生，選系「忠誠度」其實仍相當高。過去部分高分考生可能是因為電機填不到，順勢選擇資工，但現在學生對各科系了解更深入，真正喜歡程式設計、資訊工程的考生，仍會持續選擇資工，因此今年頂尖資工系的下滑是否會成為長期趨勢，仍需觀察明年學測及分科結果。

外界關注，隨著科技業熱潮，是否會有醫學轉電機現象？陳佑榮表示，根據今年台大醫學系實際錄取落點與原先推估的全國排名比較，台大醫學系錄取位置比原先預期略往後，而台大電機則比原先估計更往前，推測確實有部分具備台大醫學系錄取實力的學生，最後選擇台大電機。

他粗估，這類考生可能約有20人左右，但強調只能從錄取排序推測，難以精確掌握實際人數。這些學生多半屬於全國最頂尖的考生，本身同時具備選擇醫學、電機甚至其他領域的能力，因此會依照個人興趣與未來產業想像做決定。

不過，陳佑榮說，這並不代表醫學系整體失去吸引力。從今年各醫學系、牙醫系錄取情形來看，大多數學校的排序仍與原先預估接近，醫學與牙醫科系的「忠誠度」依然相當高，目前較明顯的變化主要集中在最頂尖的一小群學生。

三類組熱門科系。圖/得勝者提供

一類組熱門科系。圖/得勝者提供