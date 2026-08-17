大學分發熱門校系大洗牌！電機霸榜、材料首度闖進十大熱門校系

今年大學分發結果反映產業風向快速改變，得勝者文教升學顧問陳佑榮今天指出，今年二類組熱門志願明顯朝電機、材料集中，前十名志願中，除了物理系外，幾乎都由電機與材料相關科系包辦，甚至推估也有少數原可錄取台大醫學系的頂尖考生轉向台大電機。相較之下，過去長期熱門的資工系，今年則受到生成式AI可能取代部分程式設計工作的疑慮影響，部分頂尖校系排序下滑，但趨勢還待觀察。

陳佑榮表示，今年二類組志願排序最大的特色就是「電機、材料往前衝」。以往電機系本來就是理工組熱門選擇，但今年材料系的躍升幅度尤其明顯，台大、清大材料相關科系都首度擠進前段志願，幅度超過原先預期。

他指出，從志願排序可以很清楚看到「就業導向」的選系趨勢。現在學生取得產業與薪資資訊的速度很快，高中階段就會討論科技業、半導體產業以及不同科系未來的出路，因此當市場傳出特定人才需求增加，很快就會反映在志願選填上。

材料系、化工系快速升溫推測與半導體產業技術變化有關。陳佑榮說，過去談晶片產業，外界直覺會想到電機工程師負責晶片設計、線路與相關技術，但隨著先進製程持續朝2奈米、甚至1.5奈米發展，材料本身的重要性愈來愈高，「如果還使用原本的材料，可能已經無法滿足電機工程的需求」。

此外，第三代半導體近年快速發展，使材料、化工、化學背景人才的需求同步增加。陳佑榮表示，對大型半導體企業而言，當產業規模擴大、材料技術持續變化，與其不斷向外尋求專業合作，不如直接建立相關團隊，因此材料與化工人才的重要性明顯提高。

他認為，今年材料、化工科系分數表現甚至比原先預估更強。由於今年數學、物理、化學等考科整體難度提高，原先估計多數相關科系錄取分數應會隨考題難度下降，但部分材料、化工科系不僅沒有明顯下滑，甚至維持與去年相近水準，代表其全國排序實際上已經往前，效應比原本想像得更劇烈。

二類組熱門科系。圖/得勝者提供

一類組熱門科系。圖/得勝者提供