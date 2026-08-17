大學登記分發宜蘭榜首在羅高 頂大錄取率33％、考上醫牙創新高

115學年度大學登記分發今天放榜，國立羅東高中學生的成績亮眼，在分科測驗及大學登記分發中不僅國立大學錄取74人、錄取率達46％，登記分發錄取五所頂尖大學人數更達24人，較去年增加6人、成長33％；醫學系錄取人數也由去年1人增至5人，展現羅高學生兼具實力與選擇未來的能力。

校方今說明3大亮點：

亮點一：分科測驗一類二三類榜首都在羅高，5科6人滿級分，高分群學生大幅增加。三類榜首林宣佑、三類榜貳林沅鋒、三類榜參李品寬；二類榜首林宣佑、一類榜首汪子岑。

分科測驗成績共有5科、6人次取得60級分滿級分，其中數理資優班林宣佑創下物理、化學雙科60級分，生物59級分的優異成績，數理資優班林沅鋒數學甲60級分、潘宥諺的數學乙60級分、李品寬的生物60級分，普通班李亮衡也在化學科取得60級分。

整體成績今年各科頂標人數加總由去年69人大幅增加至127人，成長84％；前標人數也由88人增加至98人，相較均標人數由197人下降至141人，成績結構向高分群集中。

亮點二：頂大錄取24人，較去年成長33％。今年登記分發，羅東高中錄取國立大學共74人，較去年成長10％，國立大學錄取率46％，其中登記分發錄取頂尖大學的成果尤其突出，國立台灣大學7人、清華大學4人、陽明交通大學2人、成功大學4人、政治大學7人，五所頂大合計24人，錄取人數較去年增加6人，成長33％。

若將繁星、申請、特選及登記分發等升學管道合併計算，今年羅高錄取五所頂尖大學人數達58人，較去年46人增加12人，成長約26％；醫學系總錄取人數也達9人，較去年5人增加4人，成長近一倍。

亮點三：從「台大醫」到「台大牙」林宣佑展現頂尖實力與生涯選擇。登記分發醫學系錄取人數從去年1人增至5人，若加上繁星、申請、特選及登記分發等升學管道，醫學系錄取人數增加到9人。數理資優班林宣佑成績原本具備選填台大醫學系實力，然而他依照生涯規劃與志向，最後選擇台大牙醫學系，選擇自己想走的路。

校方表示，頂大錄取學生並非集中特殊班，例如普通班林柏任錄取國立台灣大學外國語文學系、李博鈞錄取國立台灣大學農業經濟學系；曾昱瀛錄取國立陽明交通大學土木工程學系，賴承允錄取國立政治大學中國文學系，各類學生都能找到適合自己的發展方向。