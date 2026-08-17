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「即使一次只前進一毫米仍是進步」 大學分發入學員林高中表現亮麗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中朱姓校友（左）感謝導師高郁喬，在她迷茫時指引方向。圖／員林高中提供
國立員林高中朱姓校友（左）感謝導師高郁喬，在她迷茫時指引方向。圖／員林高中提供

115學年度大學分發入學今日放榜，國立員林高中美術資優班11名分科生全數錄取國立藝術大學及師範大學，另有10多名學生「再拚一次」拚上台大、清大、陽明交大等頂尖大學，呈現「今晚也要讀書」、「跳脫舒適圈」的具體實踐成果。

員高柯姓校友熱愛Kpop（韓國流行音樂），在音樂陪伴下度過再考一次的時光，如願錄取台大森林環境暨資源學系。他今表示，備考期間確實因颱風延期考試而影響既定行程與心情，但面對原本較不擅長的物理科沒選擇逃避，而是一次次從錯題中重新理解觀念，並主動向老師請教，物理成績從模擬考28級分一路提升至43級分，化學達頂標；他特別感謝參加班上分科測驗的同學共同維持良好讀書氛圍，一起安心備考。

「當身邊沒有現成的資源時，就主動向外尋找出路。」員高朱姓校友從自然組跨到社會組，透過大量練習、整理錯題、請教老師及運用AI輔助，逐步建立學習系統，最終以數學乙成績超越頂標的亮眼表現錄取政大會計學系，她以「關關難過，關關過」自我勉勵，認為人不應太早為自己下定義，即使高二時曾經是班排名後段生，也不代表未來只能停留在那個位置。只要知道自己正在往前，即使一次只前進一毫米，也仍然是進步。

在大學分發入學拿下好成績的，還有張姓校友錄取台大學社會工作學系、邱姓校友錄取政大斯拉夫語文學系、張姓校友錄取彰化師範大學電機工程學系、詹姓校友錄取台師範大學地球科學系、蕭姓校友中山大學海洋環境及工程學系，盧姓校友錄取高雄大學法律學系。其中邱姓校友的導師謝可瀅觀察他從高一的摸索、高二建立節奏，到高三挑戰分科，願意為選擇負責並持續努力，展現學習態度的成長。

員高校長楊豪森表示，綜觀員高今年整體升學管道表現，6名學生錄取藥學系，18人錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖國立大學，學生實踐他常勉勵的「今晚也要讀書」、「跳脫舒適圈」，成長來自每日累積，學生在取得原有錄取資格後，經過審慎思考，再給自己一次機會勇於挑戰未知，終於寫下精彩篇章。

國立員林高中柯姓校友錄取台大森林環境暨資源學系。圖／員林高中手提供
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員林 大學 資優 放榜 頂大

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