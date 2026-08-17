「不喜歡讀書」照上台大電機 武陵學霸靠這招刷題

115學年度大學分發入學放榜，桃園市武陵高中升學成績亮眼，各升學管道累計台大106人，其中醫學系6人、電機系7人、資工系6人，另有34人錄取各大學醫學系；音樂班也有5人錄取海外大學音樂系。有人靠規律作息、大量刷題迎戰大考，也有人帶著樂器奔波歐洲，在不同升學路上找到方向。

武陵高中表示，今年另有陽明交大59人、清大77人、政大49人、成大69人，各大學醫學系及台清交成政共錄取381人，頂大比例52%、公立大學比例75%。音樂班則有13人錄取國立大學音樂系，加上海外大學5人，共18人，上國立大學比例達9成。

錄取台大財金系的陳芊羽，高一就立下從商志願，因父母從商，加上商科發展方向廣，未來從商或投資都有較多選擇。他自認擅長數學及邏輯，平日每天讀書約2小時、假日6至7小時，不太熬夜，晚上10、11點多就睡。紓壓則靠玩「皮克敏」出門散步約半小時，也喜歡彈吉他，讓休閒與讀書有所區隔。

錄取台大電機系的陳品恩笑稱自己不喜歡讀書，高中幾乎每天打排球。原本只確定想走二類組，因準備時間有限、生物較吃力，最後放棄醫學相關科系。他準備分科時先看講義掌握觀念，再大量刷題，除歷屆試題，也寫完3間出版社的分科題目，從錯題找出弱點。

同樣錄取台大電機的石濬瑋喜歡寫程式，未來也可能往資工發展。他除了看講義、寫題目，也參加補習班模擬考，認為模擬真實考場環境，有助降低正式考試的緊張感。錄取台大醫學系的朱芷萱則從學習生物找到興趣，平日每天念書2至3小時，考前可能一整天自習；想滑手機放鬆時，若發現花太多時間，就會強迫自己關機。

4、5歲開始學小提琴的林凱愉，錄取奧地利格拉茲藝術大學。她投了20多間學校，13間取得面試資格，最後選擇9間應試，獲2間備取、1間正取。他說，德奧音樂院不只看演奏技巧，也重視潛力、對談及臨場反應，密集應試壓力大，在歐洲待3周時一度很想回台灣。

主修大提琴的張宇君錄取荷蘭鹿特丹音樂藝術學院，她報名5間學校全數進入第二輪，最後取得3間正取、1間備取。主修單簧管的陳彥希也錄取格拉茲藝術大學，他從6月初赴歐洲應試至7月底，壓力大到瘦了3公斤。他觀察，相較台灣考試較嚴肅，歐洲教授會從進門聊天就開始觀察學生，與其一味炫技，更重視整體音樂詮釋及個人特質。