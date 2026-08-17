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大學分發缺額率高 玄奘大學：多元管道招生已八成、碩班報到率九成七

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
私立玄奘大學校門。圖／擷取自Google Map
私立玄奘大學校門。圖／擷取自Google Map

大學分發入學今天放榜，缺額率較高大學包括玄奘大學缺額率68.75%、大葉大學缺額率29.69%、南華大學缺額率37.50%、慈濟大學缺額率24.06%、金門大學缺額率29.23%。對此，玄奘大學指出，學校學士班招生總人數已破8成（所有管道），研究所報到率高達 97.65%

玄奘大學指出，少子女化與多元升學管道的普及，已改變傳統的大學招生生態。如今僅憑「分發入學」單一管道的錄取人數，已無法真實反映一所大學的整體招生狀況與辦學成效。

以玄奘大學為例，從特殊選才、繁星推薦、申請入學、獨招、運動績優及外籍生等多元招生管道，該校的招生人數已突破8成。

玄奘大學說，在進修與研究學制上，玄大的表現更為亮眼，大學部二年制在職專班及博士班皆達成100%滿招，碩士班（含碩士在職專班）報到率亦高達97.65%。

此外，值得一提配合教育部推動的30+大學，也順利招收二個學分學程專班開課。

玄奘大學說，少子女化是高等教育共同面對的結構性挑戰。面對變局，玄奘大學積極調整多元管道招生策略，擴展在職進修管道，並持續深化學系特色，結合跨領域學習、實務教學、產學合作、國際交流與職涯輔導，致力培養學生解決實際問題的能力，協助學子在優質的教育環境中奠定未來競爭力。

玄奘大學 大學 南華大學 放榜 招生員額

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