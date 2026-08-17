大學分發入學814人落榜 2學群缺額比率最高

115學年大學分發入學管道今日放榜，共錄取3萬2257名考生，錄取率97.54%，814人落榜；分發後招生缺額共603人，分布在16校，其中以遊憩運動學群及藝術學群的缺額比率較高。

大學考試入學分發委員會今日舉行記者會，公布115學年大學分發入學管道錄取結果，並於網站同步公告各系組最低錄取標準等資訊。

根據考分會資料，今年大學分發入學缺額共分布於16所大學，其中包括4所私立大學、12所國立大學。從缺額人數來看，文化大學缺額77人最多，分發入學缺額率為5.77%；金門大學缺額76人居次，缺額率29.23%；南華大學則有75個缺額，缺額率達37.5%。

若以學群來看，教育學群、跨領域學群及數理化學群錄取率均達100%，為各學群最高；缺額比率最高的則為遊憩運動學群，錄取率92.44%，其次為藝術學群92.77%，大眾傳播學群則以93.72%居第三。

大學考試入學分發委員會執行秘書沈聖智表示，近年各大學及教育部持續推動跨域學習政策，包括推廣跨領域學士班、增加或鬆綁跨域制度等，學生對跨領域學群的認識與接受度也可能因此提升；且部分學生在尚未完全確定專業方向時，會先選擇跨域學群，經過一年的探索後，再進一步確認自己的專業興趣。

至於今年各學群中，藝術學群及遊憩與運動學群的名額使用率相對較低，沈聖智說，以藝術學群來看，相關學生往往對想就讀的學校或科系已有較明確目標，因此部分學校可能出現較多缺額。