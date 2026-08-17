快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

大學分發入學814人落榜 2學群缺額比率最高

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年大學分發入學缺額共分布於16所大學，其中以遊憩運動學群及藝術學群的缺額比率較高。圖／AI生成
115學年大學分發入學缺額共分布於16所大學，其中以遊憩運動學群及藝術學群的缺額比率較高。圖／AI生成

115學年大學分發入學管道今日放榜，共錄取3萬2257名考生，錄取率97.54%，814人落榜；分發後招生缺額共603人，分布在16校，其中以遊憩運動學群及藝術學群的缺額比率較高。

大學考試入學分發委員會今日舉行記者會，公布115學年大學分發入學管道錄取結果，並於網站同步公告各系組最低錄取標準等資訊。

根據考分會資料，今年大學分發入學缺額共分布於16所大學，其中包括4所私立大學、12所國立大學。從缺額人數來看，文化大學缺額77人最多，分發入學缺額率為5.77%；金門大學缺額76人居次，缺額率29.23%；南華大學則有75個缺額，缺額率達37.5%。

若以學群來看，教育學群、跨領域學群及數理化學群錄取率均達100%，為各學群最高；缺額比率最高的則為遊憩運動學群，錄取率92.44%，其次為藝術學群92.77%，大眾傳播學群則以93.72%居第三。

大學考試入學分發委員會執行秘書沈聖智表示，近年各大學及教育部持續推動跨域學習政策，包括推廣跨領域學士班、增加或鬆綁跨域制度等，學生對跨領域學群的認識與接受度也可能因此提升；且部分學生在尚未完全確定專業方向時，會先選擇跨域學群，經過一年的探索後，再進一步確認自己的專業興趣。

至於今年各學群中，藝術學群及遊憩與運動學群的名額使用率相對較低，沈聖智說，以藝術學群來看，相關學生往往對想就讀的學校或科系已有較明確目標，因此部分學校可能出現較多缺額。

大學 金門大學 私立大學 放榜 文化大學

延伸閱讀

大學分發入學錄取率97.54% 招生缺額603人創6年新低

考生注意！大學分發今上午9時放榜 3.2萬招生名額創新低

大學分發入學17日放榜 上午9時開放網路查詢結果

115分發入學3.3萬考生填完志願 8月17日上午9時放榜

相關新聞

台大資工系分發入學較去年大降12級分 註冊主任：可能受AI影響

115學年大學分發入學今日放榜，台大醫學系自費生最低錄取分數228級分，資工系則較去年大減12級分，台大註冊組主任李宏森分析，可能受到AI影響，考生選填志願時有所考量。另外，今年分發入學錄取台大的學生中，以建中最多。

大學分發入學814人落榜 2學群缺額比率最高

115學年大學分發入學管道今日放榜，共錄取3萬2257名考生，錄取率97.54%，814人落榜；分發後招生缺額共603人，分布在16校，其中以遊憩運動學群及藝術學群的缺額比率較高。

大學分發入學錄取率97.54% 招生缺額603人創6年新低

115學年大學分發入學今日放榜，今年共有3萬3071人完成志願序登記，最終錄取3萬2257人，錄取率97.54%，相較於114 學年度錄取率96.34%提高1.2個百分點；另今年分發後招生缺額共603人，為110年來新低。

考生注意！大學分發今上午9時放榜 3.2萬招生名額創新低

115學年大學分發入學管道提供3萬2494個名額，共3萬3071人完成志願序登記，每人至多可填100個志願，將依考生登記的志願序進行分發，錄取結果於今（17）日上午9時公布。

捨北一女讀基中上台大財務金融 她揭在地就學好成績關鍵因素

基隆近年積極推動「大基隆留才計畫」，學生蘇庭以3年前會考35.8高分可上名校北一女，最後選擇國立基隆高中數理實驗班就讀，今年在學測自等組合考科中獲57級分及55級分，成基隆區雙榜首，繁星錄取國立台灣大學財務金融學系，她分享自己在地就學的決定，反而有更好的成績，「省下通勤時間很有感」。

繁星失利不氣餒、分科再戰錄取台大醫學系 他分享逆境突圍經驗

台南市南光高中畢業生馮品壹歷經繁星推薦挫折沒放棄，重新整裝投入分科測驗，最終錄取台灣大學醫學系，完成醫學夢。另學生魏家澤取得分科成績第二高分，憑對資訊科技探索與累積進成大資訊工程學系。校方表示，兩人分享不同的學習道路經驗，展現南光學子面對挑戰的韌性與自主學習能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。