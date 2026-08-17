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繁星失利不氣餒、分科再戰錄取台大醫學系 他分享逆境突圍經驗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
教務主任吳沛怡(左起)、馮品壹、導師林美祝。圖／校方提供
教務主任吳沛怡(左起)、馮品壹、導師林美祝。圖／校方提供

台南市南光高中畢業生馮品壹歷經繁星推薦挫折沒放棄，重新整裝投入分科測驗，最終錄取台灣大學醫學系，完成醫學夢。另學生魏家澤取得分科成績第二高分，憑對資訊科技探索與累積進成大資訊工程學系。校方表示，兩人分享不同的學習道路經驗，展現南光學子面對挑戰的韌性與自主學習能力。

校長張添唐表示，升學道路不一定一路順遂，重要的是面對挫折後能否重新找到方向、勇敢再試一次。「馮品壹的經歷讓我們看到，成功不是從來沒有失敗，而是在失敗後仍願意相信自己、重新出發；魏家澤則展現了從興趣出發、持續探索的學習精神。」

他說，學校重視學生多元發展，希望每位優秀青年都能在探索中找到適合自己的道路，將興趣轉化為能力，在挫折中累積自信。

馮品壹高中三年學業成績優異，校排總成績前1%，沒有補習與家教，由師長指導與自主學習建立扎實基礎。他曾因數學抽象遭遇學習挫折，後來調整方法，將複雜問題拆解為基礎邏輯，成績逐步提升，高三數甲在校成績更取得幾近滿分。

面對繁星推薦挫折，他將失利化為再次挑戰的動力，投入分科測驗準備，最終在數學甲與化學兩科皆取得滿級分，並順利錄取台大醫學系。除了課業，馮品壹也積極參與志工服務，在校曾擔任「志工社」社長，參與獅子會社區捐血及創世基金會、世界和平會募捐活動。長時間服務民眾與面對募款過程的拒絕，讓他學會溝通、抗壓與同理，也逐漸體會到「想幫助別人，除了愛心，也需要能力」，因此更加確立投入醫學領域的志向。

他曾參加地球科學、化學及生物奧林匹亞競賽，並在科學與科普專業英文能力大賽獲得區賽冠軍及全國賽金腦獎，累積跨領域學習實力。

魏家澤認為找到喜歡的事，就有前進的力量，從對電腦的興趣出發，高中參加「程式設計社」，課餘投入程式設計與資訊安全學習，「2025全國中小學科學展覽會」新營區資訊科獲佳作。他表示，參與競賽最大收穫是遇到不會的技術能主動學習、邊學邊做，將新知立即應用於作品。

魏家澤說，最大挑戰是學測失利後克服「害怕自己做不到」的心理壓力。他每天早上固定準備數學，下午輪流研讀物理與化學，以單元作為學習進度，在最後關鍵60天累積實力，最終取得高分。錄取成大資工，將高中階段累積的資訊熱情延續下去。

校長張添唐表示，馮品壹與魏家澤優秀表現呈現不同升學道路，一位挫折後再出發，一位從興趣出發探索，兩人共同展現自主學習、堅持目標與面對挑戰能力。

繁星 醫學系 醫學 115分科 台大 南光 成大

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