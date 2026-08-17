台大資工系分發入學較去年大降12級分 註冊主任：可能受AI影響

115學年大學分發入學今日放榜，台大醫學系自費生最低錄取分數228級分，資工系則較去年大減12級分，台大註冊組主任李宏森分析，可能受到AI影響，考生選填志願時有所考量。另外，今年分發入學錄取台大的學生中，以建中最多。

李宏森表示，台大分發入學共1438個招生名額，其中包含其他招生管道回流名額237個及醫學系公費生，全數都滿招，而名額回流後之分發入學名額占總招生名額41.19％，比全國平均34.07％更高，該校在申請入學、繁星跟分發入學的比率，沒有特別偏重特定管道。

對於台大熱門科系的錄取門檻，李宏森說，醫學系自費生今年最低錄取分數是228級分，去年288級分，最主要是因為今年採計的科目、比重都有調整，所以很難直接跟去年比較；牙醫系今年最低錄取分數280級分，去年285級分；電機系今年最低錄取分數228級分，去年229級分。

李宏森指出，台大今年級分數降最多的是資工系，今年最低錄取分數228.5級分，去年240.5級分，他分析可能是受到AI的影響，造成考生在選填志願時有做一些考量。另外，文科最高志願之一台大法律系財法組最低錄取分數295級分，去年297級分。

李宏森表示，今年分發入學錄取台大的學生中，建中以173人最多，其次為北一女中144人、師大附中104人、中山女中67人、武陵高中64人。至於私立高中，則以薇閣高中58人最多，其次為延平高中44人。

明年招生規畫方面，李宏森表示，台大規畫明年有3487個學士班招生名額，其中，繁星推薦占12.56％、申請入學為51.62％，分發入學則是33.75％。李宏森說，以申請入學來說，115年比率為51.22％，116年是51.62％，變化不大。

李宏森提醒，今年分發入學因受颱風影響延後四天放榜，各大學開學前的各項作業，例如選課、宿舍登記、註冊的時間多少都有受到影響，今年的新生，務必要注意各校入學前各項必辦事項的時程，以免權益受損。