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大學分發入學錄取率97.54% 招生缺額603人創6年新低

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
大學考試入學分發委員會今日舉行記者會，公布115學年大學分發入學管道錄取結果。記者柯美儀／攝影
大學考試入學分發委員會今日舉行記者會，公布115學年大學分發入學管道錄取結果。記者柯美儀／攝影

115學年大學分發入學今日放榜，今年共有3萬3071人完成志願序登記，最終錄取3萬2257人，錄取率97.54%，相較於114 學年度錄取率96.34%提高1.2個百分點；另今年分發後招生缺額共603人，為110年來新低。

大學考試入學分發委員會今日舉行記者會，公布115學年大學分發入學管道錄取結果，並於網站同步公告各系組最低錄取標準等資訊。

大學考試入學分發委員會執行秘書沈聖智表示，今年登記人數計3萬3071人，相較114年登記人數3萬3733人減少662人，降幅1.96%，分發後總錄取人數為3萬2257人，較去年錄取人數3萬2497人減少240人，降幅0.74%，因登記人數降幅大於總錄取人數的降幅，因此錄取率較去年略為提高。

沈聖智指出，今年招生名額3萬2494名雖較去年的3萬3381名減少887名，但分發後招生缺額僅有603名，相較114學年度招生缺額1220名，減少617名，降幅50.57%。

沈聖智說，今年缺額共分布在16所大學，包括4所私立大學及12所國立大學，以學群區分，缺額比率最高者為遊憩運動學群，占該學群名額的7.56%；其次為藝術學群，占該學群名額的7.23%。今年有814名考生未錄取，未錄取考生填寫志願數平均為38個，低於錄取生填寫志願平均的56個。

考分會提醒，即日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因，如仍有疑慮可於8月20日（含）前，於考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將於8月27日公告複查結果。

放榜 大學

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