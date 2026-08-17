捨北一女讀基中上台大財務金融 她揭在地就學好成績關鍵因素

基隆近年積極推動「大基隆留才計畫」，學生蘇庭以3年前會考35.8高分可上名校北一女，最後選擇國立基隆高中數理實驗班就讀，今年在學測自等組合考科中獲57級分及55級分，成基隆區雙榜首，繁星錄取國立台灣大學財務金融學系，她分享自己在地就學的決定，反而有更好的成績，「省下通勤時間很有感」。

基隆市政府近年積極推動「大基隆留才計畫」，祭出多項在地就學利多，包含提供最高30萬元的就近入學獎學金、優化學生通勤交通動線、全面汰換更新課桌椅、補助弱勢高中生午餐，從軟硬體全面升級學習環境。學生省下跨縣市通勤的寶貴時間，將精力專注於課業與多元發展。

國立基隆女中、基隆高中近年提供高額獎學金、改善校園環境，吸引學生在地就學，已有不少可以上台北市建中和北一女的學生，留在基隆就學，並有不錯的表現。基女去年開始設有獎學金最高可獲36萬元，是基隆最高額，基隆高中則有最高30萬元奨學金。

基中學生蘇庭以3年前會考35.8高分可上名校北一女，最後選擇國立基隆高中數理實驗班就讀，今年在學測自等組合考科中獲57級分及55級分，成基隆區雙榜首，繁星錄取國立台灣大學財務金融學系，她分享自己在地就學的決定，有更好的成績。

蘇庭以說，當時迫不及待地想去校園走走看看，於是從安樂區住家先搭公車到台北再換捷運，來回必須花3個多小時。

蘇庭以表示，她原先的規畫是可以在車上K書、背單字、聽英文會話，但前後試了一周後發現根本行不通，因為早上六點起床，精神不濟，沒法讀書，最後她選基中就讀。

「當時北一女曾經是我的夢想，」蘇庭以表示，但從多元入學面向來看，可能大學更重要，把高中當跳板就好，繁星確定學系後，有半年時間可以做自己的事，很令人期待。

碇內國中去年有3名學生會考30分以上，甚至有35.6高分放棄建中，就近選擇基中，把通車時間多花在發展興趣專長，在國際數學競賽拿下金牌、銀牌，表現優秀。校友會也會補助學生國際交流，鼓勵學生在地就學。

基女校長林三維說，近年學校持續優化教學品質與改善設備環境，頂尖國立大學錄取穩定，今年繁星推薦錄取高達78%，有47%錄取國立及醫學大學，創歷年新高。學校推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫，提供多元課程留才。