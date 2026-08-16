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115大學分發入學明放榜！上午9時可查錄取結果

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
分科測驗錄取結果將於明日上午9時公布。圖／AI生成
分科測驗錄取結果將於明日上午9時公布。圖／AI生成

115學年大學分發入學管道提供3萬2494個名額，共3萬3071人完成志願序登記，每人至多可填100個志願，將依考生登記的志願序進行分發，錄取結果明（17）日上午9時公布。

大學考試入學分發委員會統計，今年分發入學管道有60校、1764個系組參與招生，核定名額2萬462名；先前各管道未招滿的回流名額計1萬2032名，最後實際招生總名額共3萬2494名，比去年少887名，創下歷年新低。

今學年度將在8月17日上午9時，於考分會網站（http://www.uac.edu.tw放榜，每個考生至多錄取1個校系，屆時也將提供各系組最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生分發結果複查。

考分會提醒，放榜當天將以簡訊通知考生分發結果，不會要求回撥電話或提供個人資料，考生若有疑問，可至官網重新查詢確認。

名額 放榜 大學

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