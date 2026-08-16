大學分發入學17日放榜 上午9時開放網路查詢結果

115學年大學分發入學管道提供3萬2494個名額，8月8日下午已截止登記志願，共3萬3071人完成登記，每人至多可填100個志願，8月17日上午9時起上網公告錄取結果。

大學入學考試中心於8月3日公布115學年分科測驗成績，包括各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準、各科成績人數百分比累計表，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。

大學考試入學分發委員會透過新聞稿指出，115學年有60校、1764個系組參與分發入學管道招生，原核定名額2萬462名，加計各管道未招滿的回流名額1萬2032名，最後實際招生總名額3萬2494名。

考分會表示，8月8日下午4時30分已截止登記志願，有3萬3071人完成登記，每人至多可填100個志願，8月17日上午9時起於考分會網站（http://www.uac.edu.tw）公告錄取結果，屆時考分會也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並受理考生複查分發結果。