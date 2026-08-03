台灣近四分之一大學生嘆選錯系 新北攜手北聯大四校提前探索找目標

分科測驗成績今出爐，資料顯示，台灣每年有近四分之一大一新生後悔選錯科系，不僅影響大學四年生活品質，也對未來職涯發展產生連鎖反應，為協助高中生及早確立方向，新北市教育局攜手台北聯合大學系統，啟動「未來頂尖人才」課程計畫，協助高中生找到目標，減少冤枉路，也能提升學習熱情。

模擬法庭、醫學模擬中心及AI實驗室，將成為新北高中職學生的新課堂！新北教育局整合台北大學、台北科技大學、台北醫學大學及台灣海洋大學四校特色資源，推出法商、AI、醫學及海洋四大主題課程，開放大學專業實作場域，讓高中職學生提前走進頂尖大學探索專業領域，培養跨域實作能力與未來競爭力。

教育局長張明文說，新北持續推動教育創新與人才培育，積極建構高中與大學共學合作機制，讓學生在高中階段就能接觸大學專業課程及產業發展趨勢，提早探索興趣、累積學習歷程與跨域能力。此次與台北聯合大學系統合作，不僅將頂尖大學專業資源向下延伸至高中教育，結合「高中AI＋科技數理假日增能方案」，協助學生深化AI及數理科技素養，培養具備跨域整合能力與國際競爭力的未來頂尖人才。

台北聯合大學系統召集學校、台北大學校長林道通表示，四校規畫課程結合各校特色與產業發展趨勢，並提供學生實際走入大學場域的學習機會。台北大學以法律與AI、商業創新、社區共融及設計思考為核心；台北科技大學聚焦AI建模、數據分析、Vibe Coding及運動科技；台北醫學大學規劃醫療物聯網、牙醫技術體驗、高齡議題及醫事探索；台灣海洋大學推出海洋能源、海洋生醫科技、智慧養殖及污染鑑定等特色課程，引導學生深入探索多元專業領域，培養法商、AI、醫學及海洋等跨域素養與實作能力。

錦和高中學生蕭卉婕即將升高中三年級，她說，參與模擬法庭讓她受益良多，更確立想攻讀法律系的目標。高一學生李易儒期待參與北科大AI應用課程，透過實作，發展跨域整合能力，為未來升學及職涯發展做好準備。

錦和高中校長張純寧說，學科能力導引選系仍是社會迷思，隨著升學管道日趨多元，應逐步從學科分數取向轉為個人興趣導向，社區高中通常沒實驗班等設計，透過跨域學習機會，能幫助學生選對系，讓未來更清晰。

教育局表示，新北2019年推動「高中與大學共創學習媒合平台」及「新北大教育計畫」以來，投入逾2000萬元，攜手90所大專校院合作，提供超過250門免費課程與營隊，完整涵蓋18學群，參與高中更由10校成長至47校，持續打造全國最完整的大學資源共享學習網絡。此次攜手台北聯合大學系統推出「未來頂尖人才」課程，今年10月至明年6月陸續開課，並自9月起開放報名（https://learningcollaboration.org/），歡迎新北市高中職學生踴躍參與。

新北市教育局攜手台北聯合大學系統，啟動「未來頂尖人才」課程計畫，協助高中生找到目標，減少冤枉路，也能提升學習熱情。記者王慧瑛／攝影