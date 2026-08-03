115分發入學3.2萬名額估錄取率略低 「這3科」24級分就能登記

大考中心今公告115學年分科測驗成績，屆時考生可併同學測成績，參與今年最後一個大型升學管道分發入學。考試入學分發委員會今公布，今年分發入學名額3萬2494個，分科測驗報名人數為3萬9213人，估錄取率會比去年96.34%略低；今年最低登記標準為「英文、數學甲、物理」組合，3科達24級分就能參加登記。

考分會今日上午11時起，已於網站（https://www.uac.edu.tw）公布今年度招生名額、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。

考分會統計，今年度共有60校1764個系組參與分發入學招生，核定名額總計2萬0462名，較去年減少172人，各招生管道回流名額總計1萬2032名，較去年減少715人，減幅約5.61%，合計後招生名額共有3萬2494名，較去年減少887人，減幅約2.66%。考分會評估，今年報名分科測驗人數較去年略增23人，而分發入學招生名額卻微幅減少，錄取率推估會比去年96.34%略低。

考分會表示，今年分發入學採計組合數與去年相同，共計161種採計組合。今年最低的登記標準落在「英文、數學甲、物理」，3科合計24級分，達到該標準的考生即可參加登記，考分會建議考生可至官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿。

考分會說，今年受颱風影響，分科考試延期，後續各項時程均配合調整，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月7日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月8日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。考分會提醒，於8月7日下午3時30分之後勿至郵局或其他銀行臨櫃繳費，否則將因逾期臨櫃交易導致繳費失敗而無法登記。

考分會指出，登記時間從8月5日上午9時起至8月8日下午4時30分止，逾期將無法受理，考生請以桌上型或筆記型電腦登記志願。考分會網站也提供「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問，可電洽考分會。8月17日放榜。