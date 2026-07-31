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中文一度成阻礙、越南背景反成優勢 新二代女孩錄取暨大越南組

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶協助經濟弱勢的家扶學子安心就學，減輕教育支出負擔。圖／彰化家扶提供
彰化家扶協助經濟弱勢的家扶學子安心就學，減輕教育支出負擔。圖／彰化家扶提供

來自新住民家庭的黃雪妮5歲時父親病逝，母親帶著她返回越南生活；多年後重返台灣時，卻因長期未接觸中文，面對「聽不懂老師上課、無法與同學溝通」的困境。她靠著每天閱讀、反覆練習，僅花2個月重新找回中文能力，追上課業。今年更透過特殊選才錄取暨南大學東南亞學系越南組，希望結合自身跨文化經驗，投入東南亞相關領域。

黃雪妮的父親於2011年病逝，母親是來自越南的新住民，丈夫過世後帶著雪妮返回越南生活。然而，母親因疾病未能獲得妥善醫療，母女生活一度陷入困境。後來在已於台灣成家、生活穩定的阿姨協助下，黃雪妮於小學階段重新回到台灣生活。

回台後語言成為她最大的挑戰。由於多年沒有使用中文，黃雪妮幾乎忘記原本熟悉的語言，剛開始上課時常聽不懂老師講解，與同學交流也受到影響，課業一度落後。

為了追上學習進度，她利用課餘時間大量閱讀中文書籍，反覆練習聽說能力，短短2個月便逐漸恢復中文能力，也重新建立學習信心。

但語言關克服後，家庭經濟壓力仍未消失。母女返台初期，母親靠工作維持生活，但新冠疫情期間失去工作，家中一度連房租都難以負擔。就在黃雪妮完成國中會考、準備升高中之際，彰化家扶中心提供認養扶助及獎助學金，成為她持續求學的重要支持。

進入鹿港高中後，黃雪妮除了利用假日打工分擔生活費，也積極參與校內活動，曾擔任社團社長，今年她透過特殊選才錄取暨南國際大學東南亞學系越南組。

彰化家扶中心指出，目前家扶扶助家庭共1794戶，其中新住民家庭259戶，占約14.5%，新二代孩子能在學業上展現亮眼表現並不容易。主任王震光表示，現今教育支出不僅是學雜費，交通、住宿、實習、證照及數位設備等費用，也成為弱勢家庭沉重負擔，希望透過獎助學金協助孩子安心完成學業，不因經濟因素中斷求學路。

來自新住民家庭的黃雪妮（左）在彰化家扶中心扶助下，今年錄取彰化暨南大學東南亞學系越南組；家扶扶幼委員賴英祝也熱心捐款10萬元獎助學金，希望幫助更多家扶兒。記者林敬家／攝影
來自新住民家庭的黃雪妮（左）在彰化家扶中心扶助下，今年錄取彰化暨南大學東南亞學系越南組；家扶扶幼委員賴英祝也熱心捐款10萬元獎助學金，希望幫助更多家扶兒。記者林敬家／攝影

越南 中文 暨大

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