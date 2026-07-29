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唐獎歷屆得主由哈佛居首 7唐獎得主再獲諾貝爾獎

中央社／ 台北29日電

被譽為東方諾貝爾獎唐獎創立至今選出45名唐獎得主，歷屆得主中以美國哈佛大學11名居首；唐獎女性得主有11名，比例遠高於諾貝爾獎；共有7名唐獎得主後續獲得諾貝爾獎殊榮。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，已故的潤泰集團總裁尹衍梁於2012年創立唐獎，每屆評選委員會從創新、貢獻及影響力等面向，透過專業、公正、獨立的嚴格評選，合計選出45名唐獎得主（含3個非政府組織），唐獎已成為以永續發展為主軸，兼顧自然與社會科學的世界大獎。

根據唐獎基金會最新統計，歷屆唐獎得主與世界頂尖的學術機構都有緊密連結，以美國哈佛大學11名得主居首（約26%），其次為美國耶魯大學、美國哥倫比亞大學、美國加州大學柏克萊分校，各有5名唐獎得主；英國牛津大學和美國加州大學聖地牙哥分校均有4名唐獎得主。

哈佛大學和哥倫比亞大學的得主涵蓋唐獎4個獎項類別（永續發展、生技醫藥、漢學獎和法治獎），展現均衡強大的學術實力；耶魯大學和牛津大學在生技醫藥獎、漢學獎、法治獎等3獎項表現卓越；加州柏克萊大學則在永續發展獎、生技醫藥獎方面表現優異。

進一步分析唐獎4大獎項得主資料，永續發展獎得主與哈佛大學、哥倫比亞大學、加州柏克萊大學有最密切的學術連結；在生技醫藥獎方面，有5名唐獎得主的哈佛大學展現最強連結；漢學獎得主則遍及全球，展現最高的國際多元性；法治獎項得主的關聯機構同樣遍布全球五大洲。

唐獎基金會提到，在性別方面，唐獎女性得主有11名，比例約26%，遠高於諾貝爾獎的6.5%；唐獎生技醫藥獎得主中，有3屆（共6名）得主，之後陸續獲諾貝爾獎肯定，2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar Yaghi）也榮獲2025年諾貝爾化學獎肯定；作為創立僅14年的世界大獎，唐獎的高度聲譽不言而喻，也顯示唐獎在表彰全球學術網路中的卓越成就所扮演的角色。

唐獎 諾貝爾獎 哈佛大學

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