快訊

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

33名台人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」 中國籍主嫌在逃

「隱形陷阱」抓AI作弊！題目複製貼上 9成學生沒做1事被抓包

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑Formosa科學營不同凡響 南亞科技產品端上桌激發科學心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供
台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供

全球氣候變遷淨零碳排已成趨勢，為培育下一世代的科學永續思維，台塑企業攜手虎尾科技大學及虎尾高中，在虎尾高中科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，經評選錄取40位設籍雲林的國中、小學生免費參加，透過各種實作課程引領認識綠能科技，連南亞和台塑科技產品的實驗都派上用場，激發了學生探索科學的熱情。

探索營以「綠能儲能與智慧節能」為主題，結合企業實際研發成果與大學專業教學資源，設計一系列兼具知識與趣味的課程，從「綠能加減法」概念認識未來能源科技。

所謂「減法」是代表智慧節能，課程結合南亞公司研發的奈米陶瓷節能膜，透過光譜分析與隔熱實驗，讓學生親自觀察材料如何有效阻隔紫外線與紅外線，降低建築物及車輛的熱負荷，進一步了解材料科技在節能減碳的重要應用。

至於「加法」則代表高效儲能，課程則運用台塑新智能的電池核心技術概念，安排金屬電池與鹽橋實驗，引導學生從氧化還原反應、電位差等基礎科學原理出發，認識電池如何儲存再生能源，並理解儲能技術在能源轉型中的重要角色。

此外，營隊也安排多項充滿創意的實作課程，包括運用雷雕材料組裝發射台，完成「電解水與氫氧火箭工程」飛行測試；透過「壓電閃電實驗」，體驗滴水發電與壓電效應等能源轉換原理；以及利用電化學蝕刻技術完成不鏽鋼畫、葉脈書籤及電鍍銅作品，讓學生從親手操作中認識材料工程與表面處理技術。

不同於傳統課堂講授的學習方式，營隊強調「做中學、學中做」，將熱輻射、光譜學、電化學、能源轉換等抽象科學原理，轉化為具體可操作的實驗與作品，讓學生在觀察、思考與實作過程中，建立科學知識與生活應用的連結。

台塑企業表示，企業長期重視人才培育與科學教育，近年更積極投入新能源、智慧節能及循環經濟等永續發展領域，期望透過結合企業研發能量、大學專業資源與在地高中教育，共同打造多元的科學學習平台，讓學生提早接觸未來科技，培養科學探究能力與創新思維。

台塑企業希望藉由Formosa科學探索營，在年輕學子心中播下熱愛科學的種子，鼓勵他們從生活中發現問題、勇於探索未知，並運用科學知識解決問題，成為推動台灣科技創新與永續發展的重要力量。

台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供
台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供

台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供
台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供

台塑 南亞 綠能

延伸閱讀

中美晶、環球晶、續升綠能 攜手IC之音與玄奘大學舉辦公益科普營

台南火箭隊拚全國賽！家齊、成大闖決賽 黃偉哲勉奪佳績

籌設「國科實中」 何不讓科學班繼續茁壯

恩智浦攜手大聯大世平與成功大學 推動Edge AI機器人應用開發

相關新聞

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

「那一次真的讓我嚇了一跳。」高雄市一位完全中學學務主任回憶，當時是同學跑來檢舉，說有人躲在廁所抽電子煙，他們趕到現場時，現場早已沒有明顯煙霧，也聞不到紙菸味，只找到學生持有的電子煙。

在學校買喪屍煙彈1顆2千元 染毒少年：我為錢下海當詐騙車手

十七歲小千曾有段染毒歲月，因同學誘惑，吸了含有「喪屍煙彈」電子煙，他說，去年高一有天大概三、四個朋友到廁所抽電子煙，有個同學當場拿了煙彈給他，明白告訴他是喪屍煙彈，小千說，當時同學說不用花錢，跟朋友們輪流抽抽看，但是，提供煙彈的同學後來就用賣的，不再免費提供。

電子煙毒誘惑…原鄉孩子去都市念書 家長憂進大染缸

2024年底跨年夜，辦案人員拂曉攻堅，破獲號稱北部近年規模最大K他命製毒廠，一夕間新北烏來原鄉蒙上毒害陰霾。該處製毒工廠隱匿於烏來深山，沒有門牌，周邊布滿監視器鏡頭24小時監控，飼養多隻大型猛犬看門。

電子煙潛藏5大危害 致癌風險提高且影響大腦發育

喪屍煙彈濫用情形愈來愈嚴重，其背後原因被指是衛福部雖並未「嚴管」電子煙，使不肖業者將依托咪酯摻入電子煙中，讓違法吸食人口快速增加；國健署於六月底，公布電子煙對人體的五大危害，近期也提出「菸害防制法」修正草案，將大幅提升「持有」、「販售」、「製造」電子煙的罰則，盼能降低喪屍煙彈濫用情形。

學生該不該掃廁所？導師列教學現場3痛點：教改不能只顧考試

怎樣才能落實教育理念？一名教師發文，指出目前在教學現場令他不滿意的3個地方，分別是學生吃飯時間太短、學生需要掃廁所與班級人數太多。其中學生打掃的部分引起網友們熱烈討論，有人認為教學生掃廁所不應該是老師的職責；但也有網友覺得掃廁所具有教育意義，可以培養學生們的公共道德意識。

電子煙毒滲透校園⋯17歲的他「看過許多同學像喪屍般在學校走路」

「我知道那不是正常的電子煙，但還是想嘗試看看，想不到暈了一次就很難停止，很想再抽，無法控制。」 十七歲「小千」高一在學校廁所抽了同學免費提供的喪屍煙彈，後來當詐團車手籌錢購毒，「我看過許多同學像喪屍般在學校走路」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。