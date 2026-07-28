台塑Formosa科學營不同凡響 南亞科技產品端上桌激發科學心

全球氣候變遷淨零碳排已成趨勢，為培育下一世代的科學永續思維，台塑企業攜手虎尾科技大學及虎尾高中，在虎尾高中科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，經評選錄取40位設籍雲林的國中、小學生免費參加，透過各種實作課程引領認識綠能科技，連南亞和台塑科技產品的實驗都派上用場，激發了學生探索科學的熱情。

探索營以「綠能儲能與智慧節能」為主題，結合企業實際研發成果與大學專業教學資源，設計一系列兼具知識與趣味的課程，從「綠能加減法」概念認識未來能源科技。

所謂「減法」是代表智慧節能，課程結合南亞公司研發的奈米陶瓷節能膜，透過光譜分析與隔熱實驗，讓學生親自觀察材料如何有效阻隔紫外線與紅外線，降低建築物及車輛的熱負荷，進一步了解材料科技在節能減碳的重要應用。

至於「加法」則代表高效儲能，課程則運用台塑新智能的電池核心技術概念，安排金屬電池與鹽橋實驗，引導學生從氧化還原反應、電位差等基礎科學原理出發，認識電池如何儲存再生能源，並理解儲能技術在能源轉型中的重要角色。

此外，營隊也安排多項充滿創意的實作課程，包括運用雷雕材料組裝發射台，完成「電解水與氫氧火箭工程」飛行測試；透過「壓電閃電實驗」，體驗滴水發電與壓電效應等能源轉換原理；以及利用電化學蝕刻技術完成不鏽鋼畫、葉脈書籤及電鍍銅作品，讓學生從親手操作中認識材料工程與表面處理技術。

不同於傳統課堂講授的學習方式，營隊強調「做中學、學中做」，將熱輻射、光譜學、電化學、能源轉換等抽象科學原理，轉化為具體可操作的實驗與作品，讓學生在觀察、思考與實作過程中，建立科學知識與生活應用的連結。

台塑企業表示，企業長期重視人才培育與科學教育，近年更積極投入新能源、智慧節能及循環經濟等永續發展領域，期望透過結合企業研發能量、大學專業資源與在地高中教育，共同打造多元的科學學習平台，讓學生提早接觸未來科技，培養科學探究能力與創新思維。

台塑企業希望藉由Formosa科學探索營，在年輕學子心中播下熱愛科學的種子，鼓勵他們從生活中發現問題、勇於探索未知，並運用科學知識解決問題，成為推動台灣科技創新與永續發展的重要力量。

台塑企業攜手虎尾科大和虎尾高中在虎高科學探索館舉辦「 Formosa 科學探索營」，將各種科學實驗轉化為有趣課程，讓國中小學生習得各種節能的科學知識。圖／台塑提供