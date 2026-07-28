高三生把握英聽考試！有兩次機會、醫學系也採用 還可免修大一英文

十七歲小千曾有段染毒歲月，因同學誘惑，吸了含有「喪屍煙彈」電子煙，他說，去年高一有天大概三、四個朋友到廁所抽電子煙，有個同學當場拿了煙彈給他，明白告訴他是喪屍煙彈，小千說，當時同學說不用花錢，跟朋友們輪流抽抽看，但是，提供煙彈的同學後來就用賣的，不再免費提供。

2026-07-28 08:40