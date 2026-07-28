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高三生把握英聽考試！有兩次機會、醫學系也採用 還可免修大一英文
大學入學考試分為1月的學測和7月的分科測驗，分科測驗不考國文、英語和英語聽力，因此若要拚分科，需留意自己想報考的校系是否有採用這三科成績，否則只能用學測成績定生死，不像其他科目還有翻身機會。
其中英語聽力較為特殊，並非強制報考，考試時間比學測時間早，且有兩次考試機會。部分考生若確認自己想報考的校系不採用英聽成績，為了專注備考其他科目，會選擇不考英聽。
不過，一名網友在臉書社團「家有高中生」發文寫道，他發現中醫大醫學系和陽明交大牙醫系分科的檢定標準，居然採計英聽成績A級，雖然分科測驗「分發入學」採計學測英聽成績的校系不多，但如果剛好要用到而沒去考，「真的會搥心肝」！
原PO建議高三生們還是考一下學測英聽，除了該成績可以用在升學外，部分學校還可以拿學測英文＋英聽成績申請免修大一英文，一石二鳥。
115 學年度 申請入學採計英聽校系（共 27 個系組）
|檢定門檻
|採計校系名單
|A 級門檻
(12 系組)
|B 級門檻
(15 系組)
115 學年度 分發入學採計英聽校系（共 19 個系組）
|檢定門檻
|採計校系名單
|A 級門檻
(10 系組)
|B 級門檻
(9 系組)
💡 115 學年度英聽採計注意事項：1. 本學年度無校系將檢定門檻設為 C 級。
2. 英聽成績可保留 2 年，考生可報考兩次並取最佳成績採計。
3. 資料來源：大學甄選入學委員會、大學考試入學分發委員會。最終採計標準請依大學甄選與分發委員會公告之 115 學年度正式簡章為準。
2. 英聽成績可保留 2 年，考生可報考兩次並取最佳成績採計。
3. 資料來源：大學甄選入學委員會、大學考試入學分發委員會。最終採計標準請依大學甄選與分發委員會公告之 115 學年度正式簡章為準。
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