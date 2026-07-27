大考戴AI眼鏡重罰！ 大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

今年學測、分科測驗均查獲考生配戴AI智慧眼鏡應試，大考中心考試委員會今（27）日舉行115學年分科測驗考生違規審議，會中拍板修正116學年度各項考試簡章違規處理辦法，將智慧型眼鏡的處置，從其他電子穿戴式裝置中單獨列出，並加重罰則，配戴、攜帶一律不計分，情節重大取消考試資格，但以8月4日簡章為主。

大考中心表示，面對越來越多的智慧型科技產品，防弊必須達到最高規格的「零容忍」標準，尤其智慧型眼鏡作弊功能愈來愈強大，有必要列為防弊的重中之重。

為了防弊AI舞弊，大考中心主任張新仁建議從源頭處理，建議各間教室直接用阻斷器屏蔽，但是涉及到政府跨部會，包括教育部、考選部、NCC合作，才能從源頭遏止。

大考中心也擬調整116年考試簡章的違規處理辦法第8條，未來考試開始鈴響後，若發現考生將智慧眼鏡置放臨時置物區未關機，該節考試將不予計分，情節重大者取消考試資格；若考生配戴、隨身攜帶，或放置於抽屜、桌椅下、座位旁，無論是否使用，一律視同舞弊，該節不予計分；若拒絕交出或拒絕配合查驗，則取消考試資格，若涉及其他重大舞弊情事，將依法追究責任。

至於行動電話、智慧手錶、智慧手環、耳機等其他電子穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、記憶、掃描、拍攝、錄影、翻譯、計算或人工智慧生成功能的器具，則採分級處理。若置放於臨時置物區但未完全關機，或隨身攜帶、放置於抽屜、桌椅下、座位旁，將扣減該節成績，英聽扣3級分、學測扣3級分、分科測驗扣4級分；若拒絕交出或拒絕配合查驗，該節不予計分，情節重大者取消考試資格；若有明確使用情事，則該節不予計分，情節重大者取消其考試資格。