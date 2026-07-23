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拆除溫州街日式宿舍群監院糾正台大 校方：建物非文資、依法辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更，其中台灣史巨擘曹永和故居已遭拆。記者潘俊宏／攝影
台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更，其中台灣史巨擘曹永和故居已遭拆。記者潘俊宏／攝影

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監察院昨日指，位於台北市溫州街52巷台大日式宿舍群，因先後解除列冊，台大於文資審議會後便火速拆除，認為校方未盡責而糾正台大。台大今天回應，當時北市府文化資產審議委員會已認定建築物不具備文資身份，是依照程序取得拆除執照後動工，一切依法辦理。

監委表示，台大是國家最高學府，也是溫州街宿舍管理者，卻任都更單元劃設而恣意切割，且台大在歷次文資審議會不僅未對建築群落價值據以力爭，反而期待解除列冊，台大在文資審議確定建物不具備文資身份後，只要宿舍內無住戶就火速拆除，恐讓日式宿舍群走向凋敝。

對此，台大今天回應，尊重台北市政府文化資產審議委員會於第185次會議所作的專業審議結論，並未指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築。

台大也說明，是於定期巡檢中發現，溫州街52巷房舍梁柱傾斜及結構受損，基於公共安全考量，隨即委請專業結構技師進行結構安全性能評估。評估結果顯示，房舍基本耐震能力未達最低等級，且文資審議會已認定建築物不具文資身分，是依程序取得拆除執照並啟動工程，一切均依法辦理，沒有違法。

台大強調，拆除房舍是基於安全考量，非否定教授曹永和、陳奇祿貢獻，拆除前已完成建物3D數位測繪與完整影像紀錄作業，保存建築構造、空間配置及細部特徵，盼透過數位方式延續建築所承載的歷史記憶。台大也同步規劃整理研究成果與史料，納入未來台大百歲紀念館及人類學博物館典藏與展示，持續傳承其學術精神與公共文化價值。

另外，台大也說明，按都市更新條例第46條規定，公有土地及建築物劃入都市更新單元，除另有合理利用計畫外，應配合劃入並參與都市更新，此為國有財產管理依循法源，台大參與過程中也遵守校內程序和國有土地參與都市更新處理原則，且以文資審議結果為前提，沒有主動、積極促成都更或恣意切割等情事。

台大 宿舍 監察院

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