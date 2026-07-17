72%過來人若重填志願會有不同選擇 選校系之外這件事更重要

分科測驗結束後，公布成績、選填志願是考生與家長最關注的下一步。除了興趣、校系與分數外，還有哪些資訊值得提前了解？104分科落點分析進行網路問卷發現，72%受訪者若重新選擇大學科系志願，會做出不同選擇，而且年紀愈長，重新檢視當年選擇的比重也逐漸提高。除了興趣與就業機會之外，畢業起薪與學校資源也成為重要指標。

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，傳統落點分析主要協助學生判斷「成績能上哪」，但選填志願不只關乎上榜機會，也涉及未來學習方向與職涯發展。

104人力銀行於2026年6月針對社會人士與在學學生進行網路調查「如果重來一次，你會怎麼填大學志願？」，回收1,227份有效樣本。調查發現，72%受訪者表示「如果重來一次，會選擇不一樣的校系」。進一步分析不同年齡層差異，18至22歲受訪者中，有54%表示若重新選填志願，會做出不同選擇；23至30歲提高至75%，30歲以上更達78%。

另一方面，以0至5分衡量對當年校系選擇的後悔程度（0分代表完全不後悔，分數愈高後悔程度愈高），受訪者平均後悔分數為2.51分；其中有50%達3分以上，其中18至22歲達3分以上者為28%，23至30歲升至52%，30歲以上達59%。

王榮春分析，18至22歲族群多處於升學階段，對校系選擇的考量主要來自興趣、學習方向與升學條件；隨著進入職場、接觸不同工作內容與產業需求，也讓更多人重新理解校系選擇與未來職涯之間的關聯，因此更常回頭檢視當年的志願選擇。不過，重新檢視並不代表否定當初的決定，而是隨著人生階段改變，對校系選擇有不同的觀點與評估角度。

分科測驗放榜在即，王榮春建議考生從三個面向布局志願：第一，回到個人興趣與學習動機，避免因分數落差而勉強選擇；第二，主動了解目標校系的畢業流向、產學合作與實習資源，把「畢業後才會發生」的職涯條件提前納入考量；第三，評估科系的職涯延伸性，優先考慮具跨域發展潛力或技能可轉換的學群。

王榮春提醒，這份調查真正的價值，不是在於放大選擇中的遺憾，而是提醒考生，校系選擇需要納入更多元的資訊。若能在選填志願前，同步了解實習資源、就業出路與起薪表現，就能在分數之外做出更貼近自身興趣與未來發展的選擇，讓四年後的自己，能多一份對自己選擇的肯定。