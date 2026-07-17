快訊

一覺醒來全身癢！ 高雄五星飯店驚爆「床蝨危機」房客被蟲嚇醒 業者回應了

該買iPad mini 7嗎？OLED iPad mini擬「10月登場」、蘋果iPad系列上市時間曝

台積電領跌…台股重挫逾兩千點！創史上次高跌點 法人建議布局方向

聽新聞
0:00 / 0:00

72%過來人若重填志願會有不同選擇 選校系之外這件事更重要

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
分科測驗落幕，選填志願是接下來重頭戲。聯合報系資料照
分科測驗落幕，選填志願是接下來重頭戲。聯合報系資料照

【編輯推薦】

分科測驗結束後，公布成績、選填志願是考生與家長最關注的下一步。除了興趣、校系與分數外，還有哪些資訊值得提前了解？104分科落點分析進行網路問卷發現，72%受訪者若重新選擇大學科系志願，會做出不同選擇，而且年紀愈長，重新檢視當年選擇的比重也逐漸提高。除了興趣與就業機會之外，畢業起薪與學校資源也成為重要指標。

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，傳統落點分析主要協助學生判斷「成績能上哪」，但選填志願不只關乎上榜機會，也涉及未來學習方向與職涯發展。

104人力銀行於2026年6月針對社會人士與在學學生進行網路調查「如果重來一次，你會怎麼填大學志願？」，回收1,227份有效樣本。調查發現，72%受訪者表示「如果重來一次，會選擇不一樣的校系」。進一步分析不同年齡層差異，18至22歲受訪者中，有54%表示若重新選填志願，會做出不同選擇；23至30歲提高至75%，30歲以上更達78%。

另一方面，以0至5分衡量對當年校系選擇的後悔程度（0分代表完全不後悔，分數愈高後悔程度愈高），受訪者平均後悔分數為2.51分；其中有50%達3分以上，其中18至22歲達3分以上者為28%，23至30歲升至52%，30歲以上達59%。

王榮春分析，18至22歲族群多處於升學階段，對校系選擇的考量主要來自興趣、學習方向與升學條件；隨著進入職場、接觸不同工作內容與產業需求，也讓更多人重新理解校系選擇與未來職涯之間的關聯，因此更常回頭檢視當年的志願選擇。不過，重新檢視並不代表否定當初的決定，而是隨著人生階段改變，對校系選擇有不同的觀點與評估角度。

分科測驗放榜在即，王榮春建議考生從三個面向布局志願：第一，回到個人興趣與學習動機，避免因分數落差而勉強選擇；第二，主動了解目標校系的畢業流向、產學合作與實習資源，把「畢業後才會發生」的職涯條件提前納入考量；第三，評估科系的職涯延伸性，優先考慮具跨域發展潛力或技能可轉換的學群。

王榮春提醒，這份調查真正的價值，不是在於放大選擇中的遺憾，而是提醒考生，校系選擇需要納入更多元的資訊。若能在選填志願前，同步了解實習資源、就業出路與起薪表現，就能在分數之外做出更貼近自身興趣與未來發展的選擇，讓四年後的自己，能多一份對自己選擇的肯定。

職涯 人力銀行

延伸閱讀

後悔大學念這個！逾7成受訪者2原因想換校系 勸高中生「別過度依賴分數落點」

115分科／考完拚分發 專家估自費醫科門檻267級分、台大醫學系230級分

115分科／熱門校系門檻 台大醫估230級分

整理包／分科測驗延期 志願、放榜也異動…受颱風影響考生補助看這裡

相關新聞

畢業證書校名竟少字！台東專科生憂找工作碰壁 校方全面重印

國立台東專科學校近日傳出畢業證書印製疏失，有畢業生領到證書後赫然發現，證書上的校名「國立台東專科學校」竟少印文字，導致校名不完整，讓不少畢業生當場傻眼，擔心若拿著有瑕疵的證書辦理升學、求職、報考國家考試、服役或出國等事項，恐怕遭質疑證書真實性，徒增不必要的困擾。

海草床如何成為長期減碳綠洲關鍵 海大研究成果登國際期刊

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所周文臣特聘教授率領國科會研究團隊、國際學者在Nature旗下國際期刊「通訊─地球與環境」發表研究成果，研究指出，海草床是否能成為長期的減碳綠洲，不單取決於海草本身的光合作用，更受到海底碳酸鹽循環及沉積物碳來源的共同控制。

培養「負責任使用AI」關鍵能力 20所大專校院推動AI法律通識教育計畫

「大專校院AI法律通識教育推動計畫—AI未來應用與趨勢探索校園巡迴通識課程」說明暨專家諮詢座談會日前於實踐大學台北校區舉行。活動由教育部指導、實踐大學執行，財團法人人工智慧法律國際研究基金會協辦，邀集教育部、立法院、學界及來自北、中、南、東共20所合作學校代表與會，象徵AI法律通識教育邁入跨校合作新階段。

台師大攜手格拉斯哥大學 45名學生赴英修讀永續領導力專班

國立台灣師範大學今年暑假期間攜手QS世界大學排名第80名的英國格拉斯哥大學，開辦「永續領導力國際專班」，自全校8個學院、跨院系45名學生赴格拉斯哥大學Dumfries校區修讀。專班採學士班與碩士班合開模式，完成課程並通過評量可認列台師大3學分。

國中畢業生暑假全在追星…家長憂跟不上高中進度 網勸：先讓她休息

國、高中畢業生自6月畢業後，迎來長達近3個月的暑假。剛考完大考，許多學生都想放肆玩樂，卻讓家長擔心，整個暑假都在玩，9月開學後是否會跟不上進度？

72%過來人若重填志願會有不同選擇 選校系之外這件事更重要

分科測驗結束後，公布成績、選填志願是考生與家長最關注的下一步。除了興趣、校系與分數外，還有哪些資訊值得提前了解？104分科落點分析進行網路問卷發現，72%受訪者若重新選擇大學科系志願，會做出不同選擇，而且年紀愈長，重新檢視當年選擇的比重也逐漸提高。除了興趣與就業機會之外，畢業起薪與學校資源也成為重要指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。