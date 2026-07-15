抓得到嗎？分科測驗首見「AI眼鏡」作弊 考試時眼鏡發燙有玄機

在重視考試成績與升學、就業壓力的全球環境下，學生為了獲取高分，正逐漸將作弊工具升級為AI智慧眼鏡與生成式AI程式，國內外都出現類似情事，例如今（13）日舉行的分科測驗第一天，今年大考中心首度規定，試務人員必要時可對考生進行金屬探測，結果在上午物理考試時，有一名考生使用AI眼鏡考試被試務人員發現，也是分科測驗使用AI眼鏡作弊的首例。例如台大醫學院，在115學年的大學申請入學第二階段甄試時就發現有人使用AI眼鏡作弊。到底如何分辨跟傳統眼鏡的不同？能確實抓到嗎？已成為教育界必須緊急面對的重大課題。



學生利用AI工具考試作弊的情形，已經引起廣泛關注，《CNN》更指出，高度重視考試競爭的東亞地區是「重災區」。

國內外都發生作弊案例

例如，今年五月韓國在英語檢定考試首度查獲兩起利用AI眼鏡作弊的個案，韓國大學入學考試管理機構正與教育部緊急研擬相關防範措施。

台灣第一學府台大醫學院，也在115學年的大學申請入學第二階段甄試時，發現有考生利用AI眼鏡作弊的案例。

該名考生是一名報考醫學系與牙醫系的重考生，在生物科共同筆試時，因入場時穿著帽T而引起監考人員注意。考試進行中時該考生又長時間保持低頭姿勢，並換上一副黑框大眼鏡，經檢視人員檢查後發現眼鏡發燙，最終確認該考生使用AI眼鏡，該科隨即被判定0分，後續台大將情況提報大考中心與教育部。

另外，除了AI眼鏡之外，生成式AI程式被用於考試舞弊的情形，就連美國常春藤名校也淪陷。美國布朗大學經濟學教授羅伯托．塞拉諾（Roberto Serrano）在班級的高階數學經濟學期中考（採取讓考生將試卷帶回家測驗的榮譽制度）發現，86名學生中竟有高達40人考取100分滿分，班級平均高達96分。

塞拉諾調查後發現，許多學生的答案出現異常段落，與ChatGPT生成的內容高度重合。而在隨後占總成績一半的實體期末考中，班級平均慘跌至48分，且有27名學生直接缺考，其中22人正是期中考拿滿分的學生。

各國嚴陣預防AI作弊

今年的115學年分科測驗也即將登場，為防相似利用AI作弊情事再次發生，大考中心明確禁止考生攜帶「智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類」等，也首度將進行電子及金屬探測相關措施。

大考中心另指出，為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得拒絕。規避或拒絕接受檢測，依情節輕重，提報考試委員會議處。

在中國，「千軍萬馬過獨木橋」的高考，向來競爭極其激烈，也成為防堵利用高科技作弊的焦點，中國官方在今年的高考中，嚴格規定必須全面檢查超過千萬名考生所配戴的眼鏡。

對AI裝置被用於作弊的擔憂不只在亞洲，英國的考試監管機構負責人也於近期發出警告，指出AI眼鏡與微型耳機等智慧裝置，將使考試作弊問題進一步惡化。

AI眼鏡強大的「作弊實力」

AI智慧眼鏡外觀日趨輕薄、隱蔽，且能獨立連網，其強大的作弊實力甚至已獲學術界證實。香港科技大學助理教授孟子立曾對此做過一項實驗，讓AI眼鏡參加大學部的電子工程考試，眼鏡讀取試題後上傳至AI大型語言模型，隨後將考題答案直接顯示在鏡片上。最終，AI拿下的分數高居全班前5％。

防堵作弊難度升高的另一個主因，是設備的普及化。隨著Meta等科技巨頭推出的AI智慧眼鏡在去年銷量突破700萬副，加上研調機構Counterpoint Research指出，智慧眼鏡與頭戴裝置在2026年的出貨量暴增83％，這些設備正迅速從新奇科技變成主流商品。

AI科技不僅改變教育現場的教學方式，連帶也迫使傳統教育重新省思評量方式，而更重要的是，將教育的重點放在培養學生的獨立思辨能力，否則利用AI工具作弊的情況恐怕防不勝防，學生在應試壓力下，仍可能會有不少人「思考外包」給AI。

（本文出自2026.07.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）