金門家扶募大專新鮮人助學金 旅台金門女兒捐40萬助弱勢生

暑假展開，不少學生開心到處旅遊，但也有不少弱勢家庭的準大學生開始傷腦筋，要如何迎接嶄新的大學生活；金門家扶中心今年再度推動「大專新鮮人獎助學金」計畫，預計募集80萬元，協助扶助家庭子女順利踏入大學校園，減輕升學初期的經濟負擔；目前募款仍有缺口，盼社會各界共同響應。

長年關心家鄉弱勢學子的旅台鄉親李曉媛，今年得知家扶展開助學募款後，再度率先捐出40萬元，希望拋磚引玉，帶動更多善心人士投入資源，陪伴弱勢青年安心完成升學夢想。

由於李曉媛目前旅居台灣，無法返金，金門家扶中心主任洪依帆特別前往金城東門市場拜訪其父母李永金、許羨香夫婦，代表中心表達感謝，也肯定李曉媛多年來持續關注家鄉教育，透過實際行動回饋故鄉，李永金夫婦也長期支持家扶扶幼工作，對女兒持續投入公益深感認同。

今年錄取大學的小芸（化名）是家中第一位考上大學的孩子，母親靠不穩定工作獨力維持家計，收到錄取通知時，全家雖滿心歡喜，但想到赴台後接踵而來的學雜費、住宿費、交通費及生活費，也讓一家人開始為龐大的教育支出憂心。

小芸表示，母親一路以來省吃儉用，仍堅持支持她讀書，她希望珍惜每一次學習機會，未來有能力照顧家人，也將這份來自社會的溫暖回饋給更多需要幫助的人。

洪依帆表示，每年開學前都是扶助家庭經濟壓力最大的時刻，尤其離島學生赴台求學，教育成本遠高於本島學生，家扶推動「大專新鮮人獎助學金」，就是希望降低孩子升學初期的負擔，不讓家庭經濟成為追求教育的阻礙。

洪依帆說，感謝李曉媛多年來持續支持金門家扶，每年主動了解助學需求並率先捐款，成為許多弱勢孩子求學路上的重要後盾，也期待更多民眾加入助學行列，讓每位努力向學的孩子都能安心完成學業。

金門家扶中心表示，目前「大專新鮮人獎助學金」仍有經費缺口，歡迎各界共同響應，協助弱勢學子安心升學，相關捐助資訊可洽金門家扶中心（082-326139）。