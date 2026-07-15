快訊

日職／軟銀宣布徐若熙完成腰部手術 預計休養2至3個月

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

金門家扶募大專新鮮人助學金 旅台金門女兒捐40萬助弱勢生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
旅台鄉親李曉媛每逢金門家扶啟動大專新鮮人獎助學金募集時，總會主動聯繫家扶，了解助學需求，得知預計募集100萬元助學經費後，再次率先捐助40萬元，因李小姐旅居在台，金門家扶中心主任洪依帆（左一）特別前往金城東門市場拜訪其父母李永金（左二）、許羨香（右二）夫婦，代表中心表達感謝。圖／金門家扶中心提供
旅台鄉親李曉媛每逢金門家扶啟動大專新鮮人獎助學金募集時，總會主動聯繫家扶，了解助學需求，得知預計募集100萬元助學經費後，再次率先捐助40萬元，因李小姐旅居在台，金門家扶中心主任洪依帆（左一）特別前往金城東門市場拜訪其父母李永金（左二）、許羨香（右二）夫婦，代表中心表達感謝。圖／金門家扶中心提供

【編輯推薦】

暑假展開，不少學生開心到處旅遊，但也有不少弱勢家庭的準大學生開始傷腦筋，要如何迎接嶄新的大學生活；金門家扶中心今年再度推動「大專新鮮人獎助學金」計畫，預計募集80萬元，協助扶助家庭子女順利踏入大學校園，減輕升學初期的經濟負擔；目前募款仍有缺口，盼社會各界共同響應。

長年關心家鄉弱勢學子的旅台鄉親李曉媛，今年得知家扶展開助學募款後，再度率先捐出40萬元，希望拋磚引玉，帶動更多善心人士投入資源，陪伴弱勢青年安心完成升學夢想。

由於李曉媛目前旅居台灣，無法返金，金門家扶中心主任洪依帆特別前往金城東門市場拜訪其父母李永金、許羨香夫婦，代表中心表達感謝，也肯定李曉媛多年來持續關注家鄉教育，透過實際行動回饋故鄉，李永金夫婦也長期支持家扶扶幼工作，對女兒持續投入公益深感認同。

今年錄取大學的小芸（化名）是家中第一位考上大學的孩子，母親靠不穩定工作獨力維持家計，收到錄取通知時，全家雖滿心歡喜，但想到赴台後接踵而來的學雜費、住宿費、交通費及生活費，也讓一家人開始為龐大的教育支出憂心。

小芸表示，母親一路以來省吃儉用，仍堅持支持她讀書，她希望珍惜每一次學習機會，未來有能力照顧家人，也將這份來自社會的溫暖回饋給更多需要幫助的人。

洪依帆表示，每年開學前都是扶助家庭經濟壓力最大的時刻，尤其離島學生赴台求學，教育成本遠高於本島學生，家扶推動「大專新鮮人獎助學金」，就是希望降低孩子升學初期的負擔，不讓家庭經濟成為追求教育的阻礙。

洪依帆說，感謝李曉媛多年來持續支持金門家扶，每年主動了解助學需求並率先捐款，成為許多弱勢孩子求學路上的重要後盾，也期待更多民眾加入助學行列，讓每位努力向學的孩子都能安心完成學業。

金門家扶中心表示，目前「大專新鮮人獎助學金」仍有經費缺口，歡迎各界共同響應，協助弱勢學子安心升學，相關捐助資訊可洽金門家扶中心（082-326139）。

旅台鄉親李曉媛每逢金門家扶啟動大專新鮮人獎助學金募集時，總會主動捐助，今年再次率先捐助40萬元，因李小姐旅居在台，金門家扶中心主任洪依帆（左二）特別前往金城東門市場拜訪其父母李永金（右二）、許羨香（右一）夫婦，代表中心表達感謝，並致贈感謝狀。圖／金門家扶中心提供
旅台鄉親李曉媛每逢金門家扶啟動大專新鮮人獎助學金募集時，總會主動捐助，今年再次率先捐助40萬元，因李小姐旅居在台，金門家扶中心主任洪依帆（左二）特別前往金城東門市場拜訪其父母李永金（右二）、許羨香（右一）夫婦，代表中心表達感謝，並致贈感謝狀。圖／金門家扶中心提供

金門 募款 家扶中心

延伸閱讀

家扶調查：3成6貧困兒少暑假缺照顧、多元學習資源

阿斌哥大愛協會攜手企業連11年捐贈獎助學金 累計逾4000位孩子受惠

4年前感動全台考取6大學清寒生上研究所 唐于田： 將化長風助逆風的人

社群新詞嘆就業難／畢業即失業 回家當「全職兒女」

相關新聞

阿帕契降落中央大學！全國中小學科展2科研專區有看頭

全國中小學科學展覽會19日前在中央大學舉行，主辦單位桃園市政府、台灣科學教育館今日安排陸軍601旅戰鬥直升機AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹降落田徑場，成為科展受矚目焦點，吸引許多人近距離一睹國防科技風采。

北市連鎖幼兒園爆虐童 教育局：園方罰3萬、施暴老師停職

台北市一間連鎖幼兒園疑似爆出虐童案，議員徐立信今陪同家長們召開記者會，要求市府盡速處理。教育局說明，針對園方延遲通報已罰3萬元，施暴的教師停職，後續會依調查狀況，將停照列入考慮。

分科測驗考斗六、虎尾房價掀熱議 張麗善：代表雲林被看見了

大學分科測驗昨落幕，其中地理科以雲林斗六、虎尾房價與都市發展為情境，要求考生探討都市發展層級的變化，引發地方熱議，有人笑稱「斗六、虎尾又要被拿來比較了」、「從高中就開始植入炒房概念」，雲林縣長張麗善今表示，雲林能成為全國考題，代表「雲林已經被看見」，至於兩地房價高低，不宜單憑數字比較，希望各鄉鎮都能依自身特色均衡發展。

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

高中職免試入學近日放榜，台北市長蔣萬安也迎來好消息，有眼尖網友發現蔣萬安兒子「大寶」蔣得立出現在建中錄取榜單上，新學期開始，即將成為父親蔣萬安的高中學弟。

2歲童沒乖乖坐等用餐 老師粗暴行為涉妨害幼童發育罪起訴

台北市一家幼兒園張姓代課教師因2歲幼兒未能在座位靜待用餐，竟涉嫌打手或強抓拖行回座，放手時幼兒撞到教室椅子受傷，還用衛生紙暴力擦拭臉部，家長接小孩時發現不對勁，送醫並向台北地檢署提告。北檢偵結，認定張有多次凌虐舉動，依妨害幼童發育罪起訴。

大湖農工建教班攜手台積電基金會 師生為3所國中小更換LED燈具創三贏

國立大湖農工為落實綠能永續並實踐技職教育的社會責任，今年再度攜手台積電慈善基金會共同投入「公益綠能LED燈安裝計畫」，日前分別前往通霄國中、大西國中及汶水國小

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。