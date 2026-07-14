特戰士官長之女選擇從軍路有故事 獲錄取國防大學理工學院

陸軍航空特戰指揮部一等士官長黃偉豪支援中部地區人才招募中心，從事國軍人才招募工作，長期到校園宣導、軍旅生涯分享及國防教育講座，協助青年了解國軍使命、軍職發展與未來生涯規劃，他常被問到「都說軍旅很好，為什麼不讓自己的孩子去？」他沒有回答，他女兒黃正媗今年高中畢業後，自己走進軍校，女兒的從軍之路成為父親的驕傲。

黃偉豪士官長長期負責人才招募，曾多次創下全軍招募佳績，他女兒今年高中畢業，沒有報考一般大學，而是錄取國防大學理工學院，也選擇踏上軍旅道路，目前正在接受入伍訓練。黃偉豪表示，女兒的選擇並非受到他安排，而是在了解軍中環境、發展與未來方向後，自己做出的決定。

「我不是希望她一定當軍人，而是希望她了解後，選擇自己認同的人生道路。」黃偉豪表示，社會上對國軍仍存在許多刻板印象，其實有許多家庭默默支持孩子投入軍旅，只是這些正向故事較少被看見。從協助青年選擇軍旅，到陪伴自己的孩子走上這條路，對他而言，這不只是家庭的選擇，也是對自己多年招募工作的最大肯定。他希望透過女兒的案例，讓國人看到國軍不同的一面，也看見許多家庭對國防與軍人的信任跟支持。

黃正媗在軍校甄選入學書面資料中的自傳指出，她小時候的好奇心延續到長大的志向，她一開始沒有偉大的抱負，那個很兇的男人給自己很大啟發，這個男人就是任特戰部隊士官長的父親，她看到父親從不退宿，才開始看懂父親極具責任心的使命感。

陸軍航空特戰指揮部一等士官長黃偉豪與女兒黃正媗，都以身為職軍為榮。圖／黃偉豪提供