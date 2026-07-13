分科測驗今登場！考前6大注意事項一次看 未帶「有效證件正本」恐扣分

大學分科測驗今日登場，今年約有3.9萬名考生參加，大考中心提醒，歷年最大宗違規為「未攜帶應試有效證件正本」，若只帶學生證或沒有照片的健保卡，均屬無效證件。此外，為防止各類智慧型穿戴裝置電子舞弊，分科測驗將於必要時進行電子及金屬探測。

颱風過後，分科測驗在今日登場，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。成績公布日期則順延至8月3日。

由於考試適逢上班日，大考中心建議考生應提早出門，避開人潮，颱風過後各地仍可能有降雨，路面濕滑，無論步行、騎車或開車都應注意交通安全。

大考中心也提醒，歷年分科測驗應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」，包括國民身分證、附照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等；另提醒學生證及無照片健保卡均屬無效證件，無法作為身分查驗依據。

大考中心表示，若考生於身分查驗時間未攜帶有效證件正本，經監試人員查核確認身分無誤後，仍可准予應試。不過，考生須於該節考試結束鈴聲響畢前，將有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，否則將依違規處理辦法審議，並扣減該節考試成績。

此外，近年電子舞弊情事頻發生，大考中心指出，考試期間，不可攜帶入座的物品包括具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品， 如智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類、耳機類、計算機、電子辭典、多媒體播放器材等，或任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張等。

為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，大考中心表示，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，規避或拒絕接受檢測，依情節輕重，提報議處。

115學年分科測驗登場，首日考物理、化學、數學甲、生物。記者許正宏／攝影