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醫學系只能靠考試看實力？網一面倒反駁：成績好不等於好醫師

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生示意圖。圖／AI生成
醫生示意圖。圖／AI生成

巴威颱風恐襲台，今（7日）將公布115年分科測驗是否延後考試。和學測不同，分科測驗不需提供學習歷程檔案、準備面試，而是以成績定生死，考生不存在任何容錯空間。

一名網友在Dcard發文表示，醫學關乎生命，認為學生必須要擁有「真實力」，因此只能透過單純考試的指考（分科）這條路做為醫學系錄取篩選。

原PO並在留言區強調，現在年輕醫生大多出自醫生家庭，因此更認為只應透過指考錄取，而且指考難度比學測高，比較有辨識度。

對此大多數網友都不認同，認為僅以「成績」判定是否適合醫學系太過狹隘，指出學測後的個人申請入學方式，可以從更多面向看出一個人是否適合該科系，「拿考試來分勝負決定一個人優秀與否，似乎也太過草率？」、「其實學測上醫學系也很難」、「分數跟絕對實力根本沒有關係，大學的讀書方式根本不能跟入學考試去做類比」、「考試成績 ≠ 臨床能力 ≠ 人品道德」、「個申超難好不好！又要筆試又要跑台面試，我覺得不比分科簡單欸」。

根據《聯合報》報導，今年學測申請入學，醫學系缺額高達137，創5年來新高。大學甄選會組長連昭雯分析，多是學生重複錄取多個學系，「廝殺」後留下137個缺額，但近年資通訊產業暢旺，確實也反應於學生的科系選擇上，資訊、工程學群的名額使用率都再比去年增加，兩者均達9成。

醫學系 巴威颱風 分科測驗 115分科 指考 醫生 學測

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