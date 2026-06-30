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大學憂AI導入教研用電量劇增 教育部商討對策：盼節電納補助考量

聯合報／ 記者許維寧／台中即時報導
114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今邁入第二天，由高教司長廖高賢（右）主持提案討論。圖／教育部提供
114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今邁入第二天，由高教司長廖高賢（右）主持提案討論。圖／教育部提供

114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今邁入第二天，學校反映，教研導入AI後可能導致用電量增加，教育部則表示，會與資科司持續討論策略，看如何兼顧AI使用與節能，也考慮將節電表現納入獎補助考量。

淡江大學總務長蕭瑞祥指出，淡江大學過去3年協助教育部推動全國大專校院能源管理系統（EMS）補助計畫，但隨計畫結束，希望了解教育部未來是否仍將持續推動節能政策，以及因應AI帶來的用電挑戰。

教育部高教司長廖高賢指出，學校多憂心教學面導入AI後可能導致用電量增加，但要如何於用電量、支出增加時同時又兼顧學生的學習環境，高教司會再與資科司討論策略，看如何幫助學校節電，又能達成理想的AI應用效能，否則算力增加、電量也飆升，但教育部也不會以此苛責學校。

廖高賢表示，教育部希望若學校節能表現好則可以反映於對學校的補助，表現不佳者，也可能影響補助款，教育部內會持續討論，希望兼顧AI使用與節能。

另外，高教司科長葉雅琦業務報告時表示，教育部於大專校院推動「未來人才AI能力圖像」，學生應具備快速掌握並善用新興AI工具的基礎素養，能理解工具原理、精進提問，依專業需求選擇工具以支援學習與自主進修。應用實踐上，則需遵循智財與個資規範，能將複雜問題拆解並利用人機協作，形成系統性解決方案。

葉雅琦指出，呼籲學校落實課程轉型，先盤點既有課程，建置將能力圖像納入專業課程、通識教育、跨域學分學程或微學程的課程地圖；也應優化修課彈性，建立彈性機制，結合MOOCs線上教學資源，並優化跨系所修課與學分認證／抵免制度，以提升就業力；再者則是教師增能培訓，規劃教師專業成長社群，鼓勵教師參與AI教師學院等專業研習。

廖高賢表示，大三、大四生即將進入職場，憂心競爭可能處於劣勢，學校應自行盤點校內課程，並主要提供給非電資、理工等學生修課，如一門課中可能談論人工智慧倫理等，就可以提供給學生；若涉及學分抵免，也要請學校回頭審視校務章程、學分抵免等規定以此修正。

高教 教育部 淡江大學 AI 大專

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