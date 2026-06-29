警大二技招生放榜 烏日警分局一次高中2人

今年中央警察大學二技考試競爭極為激烈，全國有277位警員報名，最終僅錄取30名，錄取率低至10%。台中市烏日警分局一舉高中兩人，分別是龍津派出所警員郭裴軒考上行政系和犁份派出所警員劉聖慈亦考上刑事系，警分局長謝博賢今前往貼紅榜單，並讚許他們能在外勤的高強度勤務下仍能克服挑戰為分局爭光，也為個人生涯更上層樓。

警方說，27歲的郭裴軒為警專36期畢業，2019年分發至龍津派出所服務。在同事眼中，他是「車手剋星」與「監視器達人」，前年曾與郵局行員機警聯手，成功攔阻假檢警詐騙案，為7旬老婦保住高達708萬元的退休定存。去年曾經落榜，今出一舉上榜。

另外，劉聖慈亦憑藉強大意志力，利用勤餘及零碎時間埋首苦讀，終獲佳績，都相當不容易。

謝博賢勉勵同仁以他們為學習標竿，在公務之餘持續精進個人本職學能。同時也期許郭、劉二人進入警大深造後，能持續充實專業知能，未來將所學回饋於第一線警政勤務，為維護社會治安與保障人民生命財產安全貢獻更大心力。

台中市烏日警分局龍津派出所警員郭裴軒（右二）考上警察大學二技行政系，警分局長謝博賢（左）今前往貼紅榜單。圖／警方提供