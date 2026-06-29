快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

警大二技招生放榜 烏日警分局一次高中2人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日警分局犁份派出所警員劉聖慈（右二）考上警察大學二技刑事系，警分局長謝博賢（左）今前往貼紅榜單。圖／警方提供
台中市烏日警分局犁份派出所警員劉聖慈（右二）考上警察大學二技刑事系，警分局長謝博賢（左）今前往貼紅榜單。圖／警方提供

今年中央警察大學二技考試競爭極為激烈，全國有277位警員報名，最終僅錄取30名，錄取率低至10%。台中市烏日警分局一舉高中兩人，分別是龍津派出所警員郭裴軒考上行政系和犁份派出所警員劉聖慈亦考上刑事系，警分局長謝博賢今前往貼紅榜單，並讚許他們能在外勤的高強度勤務下仍能克服挑戰為分局爭光，也為個人生涯更上層樓。

警方說，27歲的郭裴軒為警專36期畢業，2019年分發至龍津派出所服務。在同事眼中，他是「車手剋星」與「監視器達人」，前年曾與郵局行員機警聯手，成功攔阻假檢警詐騙案，為7旬老婦保住高達708萬元的退休定存。去年曾經落榜，今出一舉上榜。

另外，劉聖慈亦憑藉強大意志力，利用勤餘及零碎時間埋首苦讀，終獲佳績，都相當不容易。

謝博賢勉勵同仁以他們為學習標竿，在公務之餘持續精進個人本職學能。同時也期許郭、劉二人進入警大深造後，能持續充實專業知能，未來將所學回饋於第一線警政勤務，為維護社會治安與保障人民生命財產安全貢獻更大心力。

台中市烏日警分局龍津派出所警員郭裴軒（右二）考上警察大學二技行政系，警分局長謝博賢（左）今前往貼紅榜單。圖／警方提供
台中市烏日警分局龍津派出所警員郭裴軒（右二）考上警察大學二技行政系，警分局長謝博賢（左）今前往貼紅榜單。圖／警方提供

警察 二技

延伸閱讀

網銀轉帳要用點數卡開通？龍潭男3萬血汗錢險遭詐

苗栗縣立高中海選校長放榜 新任大同高中校長謝文斌、興華高中吳雲道

高中免試入學今起開放選填志願…共15.3萬招生名額 7月7日放榜

新北優免入學近九成七報到率 他「放棄建中」選新北在地高中

相關新聞

校事會議辦法審查卡關 藍批綠拒簽不復議「沒收討論」 教團：強烈遺憾

立法院教育文化委員會今（29）日原本要審查「校事會議」的相關辦法，國民黨主張透過委員會審查，決議要求教育部限期改正或廢止部分規定。但因民進黨黨團未簽署「不復議同意書」，導致委員會無法進行實質審查。

台中小二暑假作業美勞包驚見簡體字....家長傻眼 校方致歉急回收

台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝；校方得知訊息後致歉，並全部回收。台中市教育局表示，已立即要求回收該批材料包，重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料，並重申教學教材及相關學習材料均應使用繁體中文。

新北10校校訂課程獲肯定 AI結合在地文化打造特色學習

新北市教育局今天表揚10所校訂課程卓越學校，今年最大特色是將AI融入教學，結合在地文化、閱讀、永續及科技應用，讓學生從生活經驗出發探索學習。其中思賢、興仁、後埔及興穀國小獲頒「旗艦亮點學校」，碧華、板橋、平溪、麗園、光華及莒光國小則獲選「亮點學校」。

警大二技招生放榜 烏日警分局一次高中2人

今年中央警察大學二技考試競爭極為激烈，全國有277位警員報名，最終僅錄取30名，錄取率低至10%。台中市烏日警分局一舉高中兩人，分別是龍津派出所警員郭裴軒考上行政系和犁份派出所警員劉聖慈亦考上刑事系，警分局長謝博賢今前往貼紅榜單，並讚許他們能在外勤的高強度勤務下仍能克服挑戰為分局爭光，也為個人生涯更上層樓。

世壯運棒球金牌再奪貓美容高階技術獎第2 弘大進修部女學生亮眼

2026年KCT貓美容師檢定中，弘光科技大學動物保健系二技進修部二年級學生黃嘉君表現亮眼，47歲的她順利通過難度極高的高階檢定，更獲「貓美容師高階技術獎第二名」。她身兼公司行政、棒球教練及女子棒球隊成員等多重身分，去年摘下「2025雙北世界壯年運動會」35歲以上棒球公開女子組金牌，今年在寵物美容專業領域奪下佳績。

校事會議遭批偏離立法本旨 教師陷防禦性教學教團籲退回修正案

立法院教育及文化委員會今日召開審查會，針對教育部今年年初所修正之「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」部分條文進行審議。全國教師工會總聯合會呼籲立法院退回教育部修正案，要求教育部重新檢討校事會議制度，回歸《教師法》立法本旨，讓教育回到教育專業，而不是讓校園持續走向高度司法化與對立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。