分科測驗衝刺／生物科時事留意瘦瘦針 補教師建議先寫非選題穩定心情

大學分科測驗將於7月11到12日登場，聯合報特別推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。高中及補教老師表示，留意AI蛋白質結構預測與智慧醫療、粒線體轉移、瘦瘦針、再生醫療法規落地等時事議題。「遺傳學」的每年出題率很高，「植物學」則是近三年逐漸增加的考點。考生可先寫非選題，讓自己的心情穩定，再以最佳的精神狀態寫較容易會錯意而失分的閱讀題和實驗題。選擇題則可以放在最後完成。

生物科補教老師游夏表示，本年度可能出現的重要考點包括：細胞學（近三年出題最少的章節，務必認真對應）；選修遺傳學（每年出題率都非常高）；演化與生態（113、114年約占20分）：免疫學；植物學（近三年逐漸增加的考點）；呼吸與排泄（近三年出題較少，可能增加占分）；內分泌。

分析時事考題，游夏說，自然期刊登出的粒線體轉移，報告顯示科學家已經證實粒線體在很多生物體內，可以在細胞之間進行轉移，協助衰老或即將凋亡的細胞重現活力，有些證據也顯示植物的原生質絲可能與粒線體轉移作用有關，這些研究有可能作為素養延伸考題的題幹資料，先有一定的知識背景會有助於加快解題時間。

另外則是諾貝爾獎得主研究的「調節性T細胞功能」。游夏表示，主要功能是，可分泌特定的細胞激素來抑制過度興奮的免疫細胞，避免自體免疫、選擇性的抑制T細胞增殖、分解ATP釋出腺苷與T細胞表面的A2A受器結合，阻止T細胞活化或搶奪特定細胞激素，讓APC失去活化初始細胞的功用。而這些功能可能T細胞特定轉錄因子基因Foxp3的表現有關，如果Foxp3基因的表現異常，會使T調節細胞功能喪失，就可能會導致嚴重的自體免疫疾病。目前已知，癌細胞也可以透過抑制T調節細胞的途徑，來逃避免疫系統的監控，這是目前癌症免疫療法急需突破的關鍵。同學需要注意轉錄因子基因與細胞基因表現調控機制的相關知識。

游夏提醒留意「瘦瘦針的相關作用」，它是透過腸泌素（小腸分泌的葡萄糖依賴型胰島素刺激素）對胰島素分泌的相關作用，來影響血糖的吸收和糖質新生作用，並促進體脂肪減少。因為它是透過隨食物進到小腸的葡萄糖來刺激分泌的，會比血液葡萄糖升高刺激胰島素分泌的作用來得快，但是高中沒有提到，因此可以用口服葡萄糖和靜脈注射葡萄糖兩種方式對胰島素分泌量變化的影響曲線圖，來測驗學生，引導出腸泌素的存在與可能的作用機制。另外，腸泌素也可以透過抑制腸胃蠕動，延緩胃排空的作用來增加飽足感，而減少食物攝取量，學生必須要可以聯想到應該是透過抑制迷走神經的作用達成，再加上因為食物在胃內停留過久，會導致進入小腸的食糜滲透壓太高，吸入較多水分，而容易引發水性腹瀉。

游夏說，「外泌體」 是來自細胞出芽釋出的囊泡，可能含有來自細胞質的蛋白質、mRNA、 miRNA、DNA、脂質等各種細胞成分，可以用來做癌症細胞檢測，甚至可以用來自特定間質細胞的外泌體來促進組織再生。

建國中學生物科教師童禕珊說，近年來的諾貝爾獎得獎主題及生醫相關新聞包括：AI蛋白質結構預測與智慧醫療（AlphaFold革命：2024諾貝爾化學獎）、瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）、再生醫療法規落地（細胞治療納入正式醫療）、mRNA疫苗技術的多領域延伸、漢他病毒症候群（Hantavirus）、登革熱、動物學家珍古德過世、分子生物學家華生（James D. Watson）過世、分子生物學與神經科學家錢嘉韻過世。

童禕珊表示，過去四年間，各冊內容的題分占比大致維持穩定，其中以選修生物 III（動物體的構造與功能）所占比例較高。至於實驗題，包含實驗設計、變因探究等素養能力的實驗主題，常為分科測驗的熱門考題，如：酵素活性測定、光合作用等。在所有實驗主題中，有些主題涉及的知識內容較多，也可能出現於選擇題或混合題中，如染色體觀察、病毒的分類、DNA雙螺旋結構和植物生長素的發現等。過去四年未曾入題的內容，如：DNA 粗萃取和生殖腺的觀察等，也可多加留意。

游夏則說，實驗題是近幾年必出的範圍，本氏液作用和雙縮脲試劑的作用原理與判讀，光合色素的色層分析判讀，希爾反應的意義需要再確認實驗步驟和結果。

除了課內的實驗題外，近年來的分科測驗試題也常引用大學生物學實驗或最新的期刊論文內容來命題。童禕珊提醒，面對相關試題時，回歸基礎「探究與實作」的素養能力來解題，是必要的訓練。例如：1. 找出操縱變因與應變變因，根據實驗組與對照組的比對，提出合理的實驗解釋；2. 看清座標與圖例，堅持有多少證據、說多少話；精準使用專有名詞，建構完整的因果邏輯。

游夏建議考生先寫非選題，讓自己的心情穩定，再以最佳的精神狀態寫閱讀題和實驗題，因為這兩部分最容易會錯意而失分，選擇題則可以放在最後完成。