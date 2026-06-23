分科測驗衝刺／物理科3大重點搶分 陌生素養題先看圖表找線索
大學分科測驗將於7月11到12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。補教老師提醒，物理科考前準備應聚焦圖表判讀、實驗細節理解與公式觀念整合能力。
物理科補教老師陸怡中建議考生考前衝刺可從三大面向加強複習，首先是圖表判讀能力，遇到沒見過的素養題，先看X軸與Y軸的物理量與單位，並延伸聯想基本觀念。例如加速度與位移a-x圖，聯想到與質量m的關係；曲線下面積聯想作功與電量；理想氣體方程式PV=nRT利用斜率等判定參數變化等，通常就是解題鑰匙。
其次為實驗細節複習，陸怡中說，課綱中的實驗題型常為手寫題重點，包括牛頓第二運動定律、折射率測定、薄透鏡成像、雙狹縫干涉、歐姆定律、電磁波與駐波、偏振現象及電子電荷量測等，考生除了要熟悉各項實驗步驟外，也需掌握作圖求實驗結果，並理解誤差來源及不確定度的計算方法。
第三是基本公式及觀念推導，陸怡中表示，考生務必了解重要公式的來龍去脈、參數定義、使用條件及時機，如駐波、波耳氫原子模型、氣體動力論、電磁感應與帶電粒子運動等，並檢視常見錯誤觀念，也是整體複習中非常重要的環節。
北一女中物理老師蔡亦涵建議考生，考前30天到20天每天利用2到3個小時複習章節重要觀念、公式，每個章節至少演練10個習題，訂正錯誤，並演練前一天寫錯的題目。第20天到10天每天演練至少1份歷屆考題或模擬試題，若有錯誤需訂正，作答時需計時，最後10天針對重點單元補強。考前複習時，重要的觀念、公式和容易寫錯的地方，都應精簡整理成自己的「物理筆記」，在考前就能夠快速閱讀。
蔡亦涵提醒，考試時遇到解不出來的題目可先跳過，力求會寫的都寫完，以獲得最大效益。寫非選擇題時，盡量不要空白，想到任何與答題相關的都可以寫下來。另外，考前應詳閱實驗手冊，若有機會，建議去實驗室練習操作。
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