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會考志願選填開跑！專家分析「中段競爭加劇」成選校關鍵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115年國中教育會考序位區間今日正式公布，全台各區免試入學同步開放志願選填。圖／本報資料照片
115年國中教育會考序位區間今日正式公布，全台各區免試入學同步開放志願選填。圖／本報資料照片

115年國中教育會考序位區間今（18）日正式公布，全台各區免試入學同步開放志願選填，全台18萬2868名考生進入選校衝刺期。大學問網站指出，今年三大熱門考區基北、竹苗及中投均呈現「頂標鐵板、中段競爭加劇」格局，其中竹苗區因5A考生增加123人，竹中竹女門檻預估微幅上升；22至26分帶則為關鍵區間，中投區多校積點僅1至2分差距即可能影響錄取結果。

大學問表示，本屆會考適逢龍年考生，考生人數較114年回升4.4%。然而根據教育部113至115年會考各等級統計，三年等級分布極度穩定，各等級占比波動均在0.5個百分點以內，說明門檻升降純屬供需問題，而非學生程度改變。

大學問指出，三大熱門考區基北、竹苗、中投均呈現「頂標鐵板、中間帶競爭加劇」的格局。基北區建中、北一女中，中投區台中一中、台中女中，今年預估跟去年變化不大；竹苗區，5A考生卻較114年增加123人（+7.6%），竹中、竹女門檻預估微升約1個「+」號。

「真正決勝負的，是各區22至26分的分數段。」大學問指出，中投區西苑、東山、大里三校同擠在24分帶，積點從61至70點不等，差1至2個積點就可能跨越兩所學校的錄取線。

大學問網站執行長魏佳卉提醒，今年此分數段考生填志願前務必精算積點位置，並在前10個志願序填入確實有把握的學校，因為中投區超額比序下，第11志願起扣1分，看似微小，卻可能是上下一所學校的差距。

此外，就近入學誘因已從新北市擴散為全台政策競賽。新北市就近入學獎學金最高30萬元；基隆市大力加碼，設籍基隆就讀市立高中，三年最高累積36萬元；彰化縣自113學年起推出最高10萬元入學獎學金，鎖定第一志願填縣立高中的5A++考生，並配套雙外師等六大課程利多。

魏佳卉分析，這波獎學金競賽折射出地方政府對都會磁吸效應的焦慮，優秀學生持續往台北、台中等核心城市集中，各縣市正用真金白銀試圖逆轉。她提醒家長，選校時應將三年獎學金總額、通勤時間與學校辦學品質一併納入計算，才是完整選志願CP值方程式。

大學問比對教育部111至113學年高中職畢業率與歷年積分門檻，新北市兩所學校的數據格外突出。新莊高中與新北高中的畢業率，均明顯高於相同積分門檻的雙北學校，前者畢業率達91%，遠超同分數段的台北社區高中平均水準，加計新北就近入學獎學金後CP值最為突出；後者因為近年辦學品質獲考生認可，分數可能微幅成長。竹苗區則因陽明交大附中改隸陽明交大後持續吸引高分考生，頂標格局從「竹中、竹女二強」演變為四校鼎立，整體競爭壓力趨於分散。

大學問根據教育部111至113學年技術型高中學生畢業率統計，交叉比對各科歷年積分門檻，揭示雙北技高最關鍵的選校邏輯，靠「在台北」選技高是危險的，大學問指出，以工科來說，松山工農與內湖高工同在台北，畢業率落差極大，建議內湖高工、木柵高工的同積分帶考生，可以優先考慮新北高工並善用就近入學獎學金。設計類則以松山家商、復興商工（新北，五年畢業率穩定93–97%）為頂尖選擇。

國中教育會考 竹中 竹女

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