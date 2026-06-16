快訊

端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

115分科化學／考前衝刺！五大單元、三大實驗、最新研究題材全攻略

聯合新聞網／ 力宇教育
115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行。高中生示意圖。圖／AI生成
115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行。高中生示意圖。圖／AI生成

圖表判讀配分過半、跨章節整合成主流；從金屬有機框架到固態電池，近兩年新研究最可能化身素養題。115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，考前最後階段，與其漫無目的地翻講義，不如鎖定高頻單元、關鍵實驗與最可能入題的新研究。以下整理化學科衝刺重點，供考生快速對焦。

一、命題趨勢

108課綱實施以來，分科化學的樣貌已徹底改變。圖表判讀的配分近兩年穩定超過全卷一半，非選擇題偏好替課綱實驗換上全新包裝，測驗的是原理理解與數據分析，而非操作步驟的記憶。歸結起來，化學計量與長文閱讀是貫穿全卷的兩項核心能力；素養題的取材再新，解題所需的知識仍然全部來自課內。

二、五大高頻單元

1. 有機化學（配分最重，優先複習）

化學課程採螺旋式設計，有機單元從必修一路加深到選修，天生適合整合命題，配分長年居各單元之冠。複習聚焦二件事：

·鍵線式判讀：能從骨架結構直接判斷分子式、官能基與性質，是本單元的入場門票。

·官能基與反應：醇、醚、醛、酮、酸、酯、胺、醯胺、酚的特性與檢驗；加成、氧化、酯化、水解等重要反應，以及聚合反應的單體推導。

2. 化學平衡

幾乎年年入題，命題核心是計算與觀念判斷，多以文字情境或數據呈現，務必把計算流程與移動方向的推理練熟。

·平衡常數的意義、Kc與Kp的關係，相關的計算流程要練到反射動作。

·溶解平衡與溶度積：沉澱生成的判斷、同離子效應對溶解度的影響。

·比色法測平衡常數為課綱實驗，以鐵離子與硫氰酸根生成血紅色錯離子為代表系統，實驗情境入題的機會值得留意。

3. 酸鹼鹽

配分穩定，且命題常以生理或生活情境包裝，閱讀量不小但核心計算固定。

·強弱酸鹼解離、Ka、Kb與pH計算，多質子酸的分段解離觀念。

·緩衝溶液的組成、作用原理與pH估算。

·鹽類水解的酸鹼性判斷；滴定曲線上當量點與半當量點的位置與形狀判讀。

4. 氧化還原與電化學

·電池：由標準還原電位比較推測反應自發性、計算電動勢，並熟悉常見電池的電極材料與電極反應。

·電解：法拉第定律計量（電流×時間→電量→莫耳數），分清熔融電解與水溶液電解的產物差異。

5. 反應速率

命題型態相當固定：新課綱考題傾向以實驗數據表呈現，典型題給出多組實驗的初濃度與初速率，要求推導速率定律式。

·初速率法與數據表判讀：比較各組實驗的濃度倍率與初速率倍率，推出各反應物的反應級數與速率定律式，是最固定的計算題型。

·碰撞學說與活化能：濃度、溫度、催化劑對速率的影響，須能以有效碰撞的觀點說明。

·秒錶實驗為課綱實驗：以變色所需時間的倒數代表速率，探討濃度與溫度的效應。

三、三大關鍵實驗

1. 酸鹼滴定

命題焦點已從當量點延伸到半當量點：此時弱酸與其共軛鹼濃度相等，pH值恰等於pKa，既可直接反推解離常數，也是緩衝能力最強的位置。指示劑的變色範圍必須落在當量點附近的pH驟變區，須能依酸鹼強度組合做出選擇。

2. 氧化還原滴定

以過錳酸鉀法為代表：溶液本身呈紫紅色、兼任指示劑，終點為紅色持續不退；以草酸鈉標定濃度的原理與計算必須熟練。計量核心在於電子得失守恆。碘滴定測維生素C曾入題，掌握計量邏輯即可，不必鑽研細節。

3. 阿斯匹靈製備與純化

柳酸與乙酸酐在酸催化下進行酯化、生成乙醯柳酸，最後以氯化鐵溶液檢驗，若呈紫色，代表含酚基的柳酸殘留、反應不完全。

四、近兩年研究題材：素養題最可能的取材方向

素養題偏好以最新研究與產業議題包裝課內觀念，以下題材依入題潛力排序；

․金屬有機框架(MOF)：2025年諾貝爾化學獎主題，由金屬離子與有機配體以配位鍵組成多孔晶格，孔洞可調控，應用涵蓋碳捕捉、沙漠空氣集水、氣體儲存與水質淨化；課內對應配位鍵、錯合物概念與草酸鐵鉀錯合物實驗，是今年最值得準備的新題材。

·AI蛋白質設計：2024年諾貝爾化學獎主題，表彰蛋白質結構預測與全新蛋白質設計；課內對應胺基酸、肽鍵與蛋白質結構，容易與生物跨科合命。

·固態電池與鈉離子電池：前者以固態電解質取代易燃的有機電解液、兼顧安全與能量密度；後者鈉資源豐富、成本低廉，已進入量產。兩者皆屬「新材料考舊觀念」，命題終究回到半反應、電位與計量。

·PFAS永久化學物質：碳—氟鍵能極高、難以分解，近年各國陸續加嚴管制，新型分解與吸附技術成為研究熱點；可連結鍵能、有機鹵化物與環境化學。

五、考前策略

·作答順序：先完成配分約占七成的單選與多選題，確保基本盤後再攻克非選。

·衝刺節奏：前期回歸課本鞏固觀念，中期每日限時完成一回歷屆試題，最後一週重做所有錯題。把五大單元立穩、三大實驗想透、新研究題材掃過一輪，加上穩定的演練節奏與沉著的心態，最後一週回到課本和錯題本。把會的分數穩穩拿下，就是最好的策略。

115分科 素養 化學

力宇教育

追蹤

相關新聞

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

重點提要 1. 台灣逐漸擺脫洗腎王國稱號，而腎臟醫療的資源配置也需從依賴透析療法，轉向早期的預防與照護。 2. 腎臟病治療的四大藥物及精準醫學的標靶治療，為延緩腎臟病惡化帶來了破壞式創新的改變。 3. 透過普及uACR篩檢、建立跨科別的整合門診，並融入充滿溫度的全人照護，將是台灣邁向腎利轉型的重要契機。 身為長期從事臨床醫療服務與相關學術研發的腎臟科醫師，必須直言不諱指出：我們正處於「需要重新評估醫療資源配置」的轉捩點。為什麼這麼說呢？根據發表在2026年歐洲腎臟醫學會的研究，慢性腎臟病（CKD）的盛行率激增，已成為全球第九大死因，未來更有機會超越愛滋病、癌症。而台灣在投入多年心力，雖然已經逐漸擺脫洗腎王國的沉重名號，但是CKD盛行率居高不下，仍然是未來十年國民健康戰略的重點。該如何從預防慢性疾病，進而改善整體醫療支出（例如全民健康保險）？CKM整合醫療將是2026年的重要契機。 就如〈搶救沉默的腎臟〉，揭露了一個驚人事實：全球20歲以上CKD病人已達7億8800萬人，而且其增長速度遠超過許多主要死因。更令人心驚的是，約90%的病人根本不知道自己患病。在台灣，儘管擁有引以為傲的全

115分科化學／考前衝刺！五大單元、三大實驗、最新研究題材全攻略

圖表判讀配分過半、跨章節整合成主流；從金屬有機框架到固態電池，近兩年新研究最可能化身素養題。115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，考前最後階段，與其漫無目的地翻講義，不如鎖定高頻單元、關鍵實驗與最可能入題的新研究。以下整理化學科衝刺重點，供考生快速對焦…

暑假焦慮／AI營隊搶破頭 作文、古文課今年竟也秒殺

暑假即將到來，往年暑期營隊的科學實作、無人機、AI應用與程式營隊，都大受親子歡迎，一開放報名就搶破頭。今年師大小大師首次推出的作文與古文類型，包括「讓你寫出會發光的作文」與「原來古文這麼cute」竟也快速秒殺。專家解析，科技浪潮下，讓孩子學到學校沒時間練的軟實力，很重要。

南韓設第三方單位 強化教師保護機制

校事會議制度引發的校園衝突與家長濫訴問題，令不少教師身心俱疲，代理教師工會理事長黃湘仙以南韓改革經驗為例，呼籲強化教師保護機制、建立第三方專責支援與調解系統並完善申訴制度設計。

補助救少子化？幼教團體：關鍵在托育品質

年輕人不敢生、不敢養，未必只是經濟壓力問題，幼教團體指出，政府近年持續提高育兒補助、擴大公共化與準公共化幼兒園，但若托育品質未同步提升，家長仍會擔心孩子安全與照顧品質，恐難提高生育意願。

鼓勵生養 民團倡公私幼補助平權

育兒經濟壓力沉重，多個幼教與家長團體昨呼籲政府，應將幼兒園就學補助明定於幼照法，讓養小孩更有保障，且就讀公共化幼兒園每月免繳費，就讀私立幼兒園者，每個月應至少補助一萬五千元，讓年輕人敢生、敢養，多名藍白立委也提出相關修正草案待排審。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。