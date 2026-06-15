中一中85人正取台大…數據見端倪「恐陷棄醫就電潮」？校長分析：單純考得好

台中一中今年申請入學志願選填結果亮眼！應屆正取台大高達85人，創近年新高，其中台大電機更強勢翻倍。校長林隆諺透過最終數據點出，今年並未出現「棄醫就電」的板塊移動，而是頂大與醫牙錄取雙雙成長，並精準觀察到「選系不選校」和「分科紅利消失」等關鍵升學趨勢。

台大個人申請結果於6月1日放榜，台中一中今年開出亮眼紅盤。校長林隆諺透露，當自己打開全體成績時「整個人愣了一下」，幾經驗算後，才確認今年應屆正取台大高達85人。

這項成績直接打破過去三年在65至70人徘徊的高原期，相較去年足足猛增15人，創下近年新高。除了大讚學生學測成績提升，林隆諺也歸功於校內輔導室、導師與學科老師在二階筆試、面試的精進指導，才能繳出這張漂亮的成績單。

當天林隆諺分析這波「進補」的15人，主要集中在電機系和文史哲法商政學群。其中最搶眼的莫過於台大電機，從去年的8人直接翻倍至16人。對此，林隆諺也敏銳觀察到背後的選系趨勢，究竟是單純今年考得好，還是反映了「醫牙 vs 電資」的板塊移動？他當時認為：「後續尚待觀察本校醫學系個申錄取人數，以及今年頂大電機的錄取比例。」

而對於近年強勢的理組洪流，校長也特別為第一類組打氣：「我個人反而覺得如果性向確定，人文社會領域也是個很好的選擇。」他強調，社會繁榮需要多元人才合作，過度集中於數理工程並非好事。

時隔10天，個人申請志願選填結果在11日正式公告，林隆諺再度發文，透過最終數據揭曉答案。他指出，今年中一中錄取台大電機的人數最終衝上20人，已超過去年一整年包含分發入學的總人數，錄取各校電機的總人數也從52人成長至59人。然而，醫學與牙醫學系並未因此被排擠，錄取人數反而逆勢上揚，從去年的46人提升至今年的55人。在整體個申錄取總人數相仿的情況下，頂大（台清交成政）加上醫牙的錄取人數，從243人一口氣衝到273人。

這項數據讓林隆諺直言，今年並非出現棄醫就電潮，最大的結論「單純就是我們考得很好」，中一中學生在整體錄取人數持平的情況下，錄取的科系和學校都全面向上提升。

從這波亮眼的榜單中，林隆諺也洞察到現今的升學趨勢。他分析，學生往電機移動的現象早在三年前就已出現，這兩年並未加劇，而對校長本人來說，「沒有獨尊醫學，也不是偏愛電機。只要學生去自己有熱情的科系就讀，我都很開心。」

不過值得注意的是，6月初台大公布的正取人數雖有85人，但最終選填並錄取台大的人數微幅減少至80人，顯現出「選系不選校」的轉變。林隆諺指出：「可見會有學生是以科系為主要選擇考量」，不再盲目迷信明星大學的光環。

此外，林隆諺也提醒，經過新課綱幾年來的洗禮，個申上榜比例已回到新課綱前的高原期，前幾年的「分科測驗紅利」已經消失。他建議學生若學測沒有失常，只要申請上榜就直接就讀，不要再盲目拖延到分科測驗。

貼文的最後，林隆諺將目光投向即將面對7月分科測驗的學生，他坦言，這段衝刺期雖然煎熬，但對孩子來說不是壞事，「現在這麼苦都熬得過去了，未來還有什麼好怕」。同時，林隆諺也感謝媽媽聯誼會的支援，並祝福分科戰士們，如同媽媽準備的點心一般「衝向第一」。