115分科生物／持續往素養導向發展！師分析趨勢「5單元、2能力」成致勝關鍵

115學年度分科測驗即將登場，生物科命題趨勢持續朝向素養導向發展。從近年試題分析可發現，圖表判讀與探究實作已成為固定且重要的命題方向，試卷中圖表相關題目常占相當高比例，考生除了熟記課本知識外，更需培養閱讀資料、分析數據及邏輯推理能力。

力宇教育生物科教師李鴻指出，近兩年試題字數雖已較過往精簡，但更加重視觀念理解與精準判斷。尤其分科測驗特有的實驗題型，不僅考驗學生是否了解原理，更強調對實驗步驟、實驗目的及觀察重點的掌握，若僅記憶實驗結果，往往難以完整作答。

針對今年考生，李鴻老師整理五大重點單元。首先在細胞學與分子生物學方面，細胞化學組成、細胞構造功能及能量相關都常出題。DNA半保留複製、分子生物學中心法則及基因調控(轉錄後修飾及操縱組)仍是核心考點；生物技術則常結合閱讀或混合題組，考驗數據分析與結果推論能力。

動物學部分則以神經傳導、內分泌調節及恆定作用最常出題，包括動作電位、突觸傳遞、血糖與血壓調控等內容。實驗題也常結合心臟、腎臟及生殖系統等課程內容進行綜合命題。在時事結合方面，近年生醫研究發展，例如調節性T細胞（Treg）在免疫調控中的功能。其主要作用為抑制過度活化的免疫反應，相關概念可延伸至自體免疫疾病的成因與防禦機制的探討。

植物學方面，考生應熟悉植物構造、水分與養分運輸、植物激素調節及向性、逆境等。此外，植物生殖與世代交替觀念也可與減數分裂及遺傳學結合出題。

演化單元應熟悉天擇機制及哈溫平衡的成立條件與基本計算。生態學則須完整理解各項基本定義與圖表分析能力，並留意全球暖化、極端氣候、生物多樣性下降及珊瑚白化等重要環境議題，這些都是近年常見的命題方向。

另外特別留意漢他病毒與鼠疫等鼠媒傳染病，橫跨病毒學、細菌學、人體免疫學及生態學等多個章節，是相當具有代表性的整合型主題。考生應加強跨單元知識連結與探究實作題型的練習。

距離考試時間逐漸縮短，李鴻老師建議考生務必透過近年歷屆試題掌握命題方向，了解每道題目的核心概念以及自身容易失分的原因。尤其在混合題型中，需訓練以精簡且符合評分標準的方式作答，避免冗長或過度主觀的描述。同時應重新檢視課本內容，確認各項專有名詞與重要概念，並熟悉實驗原理、步驟與結果，甚至能在腦中完整模擬實驗流程，才能在115分科測驗中取得理想成績。