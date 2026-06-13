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48%大專生攻讀科技類科系 占比連年增

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
根據教育部114學年最新統計，大專校院學生數105.7萬人，就學科三分類區分，攻讀科技類學生佔四成八最多，占比連年提升。 示意圖／AI生成
根據教育部114學年最新統計，大專校院學生數105.7萬人，就學科三分類區分，攻讀科技類學生佔四成八最多，占比連年提升。 示意圖／AI生成

受到人工智慧（ＡＩ）、半導體產業帶動影響，選擇資通訊相關科系的學生也愈來愈多。根據教育部一一四學年統計，大專校院學生數一○五點七萬人，其中攻讀科技類學生占四成八最多，占比連年提升，反觀社會類占比三成三、人文類一成八，兩者則是持續探低。

教育團體分析，受產業影響，近年學生就選讀電機、資工等科系趨勢可說是「擋不住」，甚至撼動了過去頂尖生就讀醫學、牙醫傾向。

近十年間「人社減，科技增」傾向未變。一一四學年攻讀科技類學生占四成八，較一一三學年四成七再略增，幾乎是連十年看漲。反觀選擇社會類科系學生數則是連十年走低，人文類科則是連六年下跌。

根據今年申請入學統計，十九類學群中資訊、工程學群招生名額使用率再提升，雙雙突破九成；醫藥衛生學群名額使用率則減少百分之四點六，名額使用率降低最多，讓全台十一所大學醫學系留下逾百個缺額。

大學甄選會執行秘書洪新原不諱言，近年如台積電等公司人才需求高，ＡＩ產業發達，評估對學生選系都有影響。

事實上，伴隨資通訊產業暢旺，年初徵才季，過去科技業上市櫃公司多鎖定電機、資工等學生，近年則一次包攬物理、化工、材料、工工、光電等，幾乎為二類組科系學生。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，產業影響下，近年學生選讀電機、資工等科系趨勢可說是擋不住，以今年申請入學為例，素來被視為頂尖生志願的醫學系、牙醫系都留下缺額，電機、資工等系近年分數則持續上揚。以未來就業市場觀之，醫牙等收入受限於健保有天花板，但是科技業隨市場需求、視人才專業而定，薪資結構更有彈性。

魏佳卉指出，受到產業趨勢和社會氛圍影響，高中生對半導體業未來收入有其想像空間，對於其他產業則幾乎沒有。台灣高中生絕對有意願投入相關科系，但是台灣也正面臨對基礎教育投資不足，教師薪資遠落後業界，連明星高中物理、化學科教師都要三招，大學師資則遭業界與鄰國挖角，業界要人力，但上述問題都在衝擊人力養成。

全教總理事長葉青芪也談到，科技業發展長紅是事實，學生找工作首要考量也多是看薪資好壞，但講人才前，政府要先面對，現在學校現場都戲稱「畢業會呼吸就能當老師」，這樣怎麼可能培養出業界需要的人才？若無好的師資，就沒有好的科技人才，業界人才孔急的當下，缺老師也是當務之急。

科系 資通訊 教育部

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