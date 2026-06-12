教育部最新統計 大專校院48%學生選讀「科技類」占比連年增

根據教育部114學年最新統計，大專校院學生數105.7萬人，就學科三分類區分，攻讀科技類學生佔四成八最多，占比連年提升；社會類佔比三成三、人文類一成八，兩者則是持續探低。教育團體分析，受到產業影響，近年學生就選讀電機、資工等科系趨勢可說是「擋不住」，甚至撼動了過去頂尖生就讀醫學、牙醫的傾向。

近十年間「人社減，科技增」的傾向未變。攻讀科技類學生佔四成八相較113學年四成七再略增，幾是連十年看漲。社會類與人文類兩者雖都比去年減少〇點幾個百分點，但前者已是連十年走低，後者也為連六年下跌。

日前申請入學放榜，19類學群中資訊、工程學群招生名額使用率再提升，雙雙突破九成；醫藥衛生學群名額使用率則減少4.6％，名額使用率降低最多，讓全台11所大學醫學系留下逾百個缺額。大學甄選會執行秘書洪新原不諱言，近年如台積電等公司人才需求高，ＡＩ產業發達，評估對學生選系都有影響。

事實上，伴隨資通訊產業暢旺，年初徵才季，過去科技業上市櫃公司多鎖定電機、資工等學生，近年則一次包攬物理、化工、材料、工工、光電等，幾乎二類組科系學生。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，產業影響下，近年學生選讀電機、資工等科系趨勢可說是擋不住，以今年申請入學為例，素來被視為頂尖生志願的醫學系、牙醫系都留下缺額，電機、資工等系近年分數則持續上揚。以未來就業市場觀之，醫牙等收入受限於健保有天花板，但科技業隨市場需求、視人才專業而定，薪資結構更有彈性。

魏佳卉指出，受到產業趨勢和社會氛圍影響，高中生對半導體業未來收入有其想像空間，對於其他產業則幾乎沒有。台灣高中生絕對有意願投入相關科系，但是台灣也正面臨對基礎教育投資不足，教師薪資遠落後業界，連明星高中物理、化學科教師都要三招，大學師資則遭業界與鄰國挖角，業界要人力，但上述問題都在衝擊人力養成。

全教總理事長葉青芪也談到，科技業發展長紅是事實，學生找工作首要考量也多是看薪資好壞，但講人才前政府要先面對，現在學校現場都戲稱畢業會呼吸就能當老師，「這樣怎麼可能培養出業界需要的人才？」若無好的師資，就沒有好的科技人才，業界人才孔急的當下，缺老師也是當務之急。