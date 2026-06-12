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大學分科測驗報名16日截止 傷病應考服務線上申請
大考中心今天表示，115學年度分科測驗報名到6月16日截止，考生務必在22日到24日間上網確認報名資料，如需身心障礙或重大傷病應考服務，可線上申請。
115學年度的升學季已進入最後階段，分科測驗將於7月11日、12日登場。大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，報名到6月16日為止，考生須依照簡章規定，在期限內完成報名和繳費，才算完成報名手續，否則不能參加考試。
大考中心也提醒，完成報名手續的考生，務必於6月22日到24日間，上網確認報名資料，如果發現姓名、考試地區、報名科目、是否申請無冷氣試場等，與原報名資料不同，或者有不可歸責於考生的事由，可在期限內提出更正。
考生如果要申請身心障礙及重大傷病應考服務，例如攜帶輔具、使用特殊答題卷、延長考試時間等，須上網申請並提出相關證明。如果曾報名過今年度的學科能力測驗，可以申請全部沿用學測審查結果，或是應檢附新事證或新病況，變更服務需求。相關資訊可參考大考中心網站。
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