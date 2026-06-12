快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

創校首見！全台7名公費醫學生 北港高中一次3人上榜

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，北港高中一次錄取3人，左二起楊琇卉、吳宛芯、姚力宏。記者陳雅玲／攝影
衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，北港高中一次錄取3人，左二起楊琇卉、吳宛芯、姚力宏。記者陳雅玲／攝影

衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，4所大學提供7個偏鄉公費醫學生名額，雲林縣立北港高中應屆畢業生姚力宏、吳宛芯及楊琇卉一口氣取得3名偏鄉地區公費醫學生資格，為學校創校以來最佳紀錄。

「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」扣除國防醫學院，僅中山醫學大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學及義守大學等4校提供7個偏鄉公費醫學生名額，北港高中就占了3名，締造創校以來首次錄取公費醫學生紀錄。

家住水林鄉的姚力宏表示，從小感受到偏鄉在醫療與教育資源上的不足，許多居民就醫並不方便，因此立下從醫志向，希望未來能回到故鄉服務，改善醫療資源落差。來自元長鄉的吳宛芯則說，因爺爺長期接受洗腎治療，讓她深刻體會偏鄉醫療資源的重要性，希望未來完成醫學訓練後，能回到家鄉照顧家人，也服務更多有醫療需求的鄉親。

同樣來自水林的楊琇卉表示，當地診所數量有限，不少長者必須跨鄉鎮就醫，她未來希望朝家庭醫學科發展，讓慢性病患者及高齡長者能在住家附近獲得醫療照護，減少舟車勞頓。

3人表示，在準備第二階段面試期間，學校安排完整輔導課程，不僅邀請嘉義女中團隊協助模擬面試，也邀請中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金分享偏鄉醫療現況及雲林醫療資源分布問題，讓他們更深入了解醫療現場需求。

北港高中校長江耀淇表示，衛福部推動公費醫學生制度，為偏鄉學子開啟圓夢機會，也讓地方未來有機會培養出屬於自己的醫療人才。此次3名學生同時錄取，不僅是學校的重要里程碑，也證明即使來自資源相對有限的偏鄉，只要努力不懈，一樣有機會穿上白袍，實現醫師夢想。

衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，北港高中一次錄取3人。記者陳雅玲／攝影
衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，北港高中一次錄取3人。記者陳雅玲／攝影

北港 衛福部 義守大學

延伸閱讀

竹縣唯一滿級分生捨台大選陽明交大 校方曝背後原因

大城鄉僅1家中醫診所 彰化醫院一站式中醫服務開張首日門庭若市

雲林這高中蟬聯統測18年榜首 今年包辦全國前10名

最愛國文考出A++ 潮寮國中陳可欣會拿5A刷新校史紀錄

相關新聞

115分科測驗／數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法

115學年度分科測驗在7月11日（六）與7月12日（日）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。

創校首見！全台7名公費醫學生 北港高中一次3人上榜

衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，4所大學提供7個偏鄉公費醫學生名額，雲林縣立北港高中應屆畢業生姚力宏、吳宛芯及楊琇卉一口氣取得3名偏鄉地區公費醫學生資格，為學校創校以來最佳紀錄。

台大首例！申請入學醫牙二階筆試 查獲AI眼鏡作弊

申請入學昨日公告分發結果，台大在今年申請入學二階甄審階段查獲三起重大違規，其中二件為書面審查登載不實，另一件則為學生參與醫牙第二階段共同筆試，於應考化學科時使用ＡＩ眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算，這也是台大首例「ＡＩ眼鏡」舞弊案。

申請入學名額使用率 外語學群最低

受到產業影響，甄選會統計，今年申請入學十九學群資訊與工程學群名額使用率再上揚，兩者均達到九成。外語、文史哲、法政、社會心理學群名額使用率多在七成多，其中外語學群名額使用率再從七成三降為七成墊底。升學輔導專家分析，主因是考生選系集中，重複上榜所致。

大學申請入學放榜 醫學系缺額137創5年新高

升大學最大管道申請入學昨日公告分發結果，今年各大學提供五萬○四五○個招生名額，七萬八二八○人報名，最終四萬四○八二人完成分發，分發率百分之五十六，創近四年來最高，其中近九成學生以第一志願序獲得分發；分發後留下七八二三個缺額，則創下五年來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。