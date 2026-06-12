台大首例！申請入學醫牙二階筆試 查獲AI眼鏡作弊

申請入學昨日公告分發結果，台大在今年申請入學二階甄審階段查獲三起重大違規，其中二件為書面審查登載不實，另一件則為學生參與醫牙第二階段共同筆試，於應考化學科時使用AI眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算，這也是台大首例「AI眼鏡」舞弊案。

台大註冊組長李宏森說明，醫牙第二階段共同筆試當天天氣炎熱，起先監試人員發現該生穿帽T入場，還將帽子戴上，監試人員上前關心，學生只表示是冷氣很冷，於是檢查完帽T後就讓其入座應考。

但考試開始後，隨即發現該生頭愈來愈低，監試人員覺得有異，於是走到學生前面蹲下來觀察，發現學生此時換戴一副黑框大眼鏡，監試人員要求檢查，發現設備發燙，是正在使用的AI眼鏡。只要戴上眼鏡對準試題，設備就會自動掃描顯示答案跟計算過程，即便AI眼鏡可使用時間不長，但已足夠讓學生用於一科關鍵科目。

李宏森呼籲，大考中心已針對AI眼鏡違規訂定相關處理規範；以台大而言，「一科零分就不用玩了。」學生千萬不要心存僥倖，抓到絕對以零分計。

另外，今年台大申請入學二階甄審，電機系於書面審查時也發現二名學生，將奧林匹亞全國初選銀獎與銅獎，在審查資料上寫為奧林匹亞銀牌、銅牌。

李宏森表示，電機系書審委員發現異狀，若學生真的是奧林匹亞銀牌、銅牌，其實可以直接保送，何必來考試？因此回頭查看考生的得獎證明，經過系內開會討論，認定此舉恐誤導書審委員，陳述內容與實際事實差距甚大，因此給予兩名考生書面審查分數零分。

大學招聯會也特別提醒，考生務必注重書審資料敘述真實性，也會在未來招生說明會時，特別向學生、家長加強宣導。